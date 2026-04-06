Românii, loviți de noi scumpiri. Prețurile la alimente vor exploda după Paște

În primele luni din 2026, alimentele s-au scumpit cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul majorării TVA și al liberalizării pieței de energie.

Situația s-a agravat și mai mult odată cu noi creșteri de costuri la carburanți și gaze naturale de la 1 aprilie.

„Nu avem altă soluție decât să ajustăm prețurile după sărbători pentru a putea rezista pe piață”, a declarat Aurel Popescu, președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară - Romalimenta.

Consum în scădere și presiune pe producători

Efectele scumpirilor sunt deja vizibile în comportamentul de consum. În sectorul de morărit și panificație, cererea a scăzut cu circa 4%, semn al diminuării puterii de cumpărare.

În același timp, producătorii avertizează că fluctuațiile zilnice ale prețurilor la energie și carburanți fac dificilă orice planificare financiară, iar măsurile adoptate până acum de autorități sunt insuficiente.

Critici la adresa Guvernului

Reprezentanții Romalimenta acuză lipsa unor intervenții eficiente a autorităților pentru limitarea impactului scumpirilor, în condițiile în care alte state au adoptat politici de protecție a mediului de afaceri.

Reducerea accizei la motorină este văzută ca o măsură temporară, ușor anulată de evoluțiile pieței internaționale.

În acest context, organizația solicită măsuri structurale, inclusiv scăderea treptată a TVA, reducerea accizelor și acces la energie la prețuri competitive.

Fără risc de penurie, dar cu prețuri mai mari

În pofida presiunilor, industria alimentară dă asigurări că nu există riscul unei crize de aprovizionare. România dispune de materii prime suficiente, însă producția depinde în mod esențial de costurile energetice.

„Putem produce cât cere piața dar toate costurile se regăsesc în prețul final”, avertizează Aurel Popescu.

Producție mai mică de cozonaci de Paște

Pentru perioada Paște, producătorii estimează o cerere de aproximativ 7 milioane de cozonaci, ușor sub nivelul din perioada sărbătorilor de iarnă.

Deși prețurile vor rămâne stabile până după sărbători, creșterea costurilor – deja de circa 6,5% – va influența deciziile ulterioare ale producătorilor.

Exporturi în creștere

Pe de altă parte, exporturile de produse tradiționale, inclusiv cozonaci, continuă să crească, fără a fi afectate semnificativ de contextul geopolitic actual.

Industria alimentară rămâne un sector-cheie al economiei românești, cu aproximativ 200.000 de angajați și o cifră de afaceri ce depășește 30 de miliarde de euro, însă presiunile actuale ridică semne de întrebare privind evoluția prețurilor în perioada următoare, potrivit observatornews.ro.