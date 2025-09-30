Românii vor trebui să plătească miliarde de dolari pentru înarmare. MApN vrea să cumpere sute de tancuri Abrams

Ministerul Apărării Naționale solicită Parlamentului aprobarea unui contract de 6,5 miliarde de euro pentru achiziția a 216 tancuri Abrams de ultimă generație și echipamentele aferente. Memorandumul a fost înaintat Comisiilor de Apărare, care urmează să emită avizul.

Generații de români vor plăti pentru înarmare

În prima etapă, demarată în 2023, România a cumpărat 54 de tancuri Abrams M1A2 SEP v3, cea mai modernă versiune a tancului american M1 Abrams, și 12 vehicule derivate, din stocul SUA, în valoare de 1,06 miliarde de dolari, cu livrări până în 2028. Aceste vehicule includ tractoare de evacuare, poduri mobile și dragoare de mine.

Faza a doua, programată din 2025, prevede achiziția de simulatoare, armament și servicii de mentenanță, estimate la peste 450 milioane de dolari, dar și contractul major pentru 216 tancuri suplimentare și 76 de vehicule derivate. Pe lângă echipamente, pachetul include instruire, suport logistic și transfer tehnologic.

Achiziția face parte dintr-un plan amplu de înzestrare a armatei române cu tehnologie modernă, iar aprobarea Parlamentului este etapa următoare în finalizarea procesului, potrivit observatornews.ro.