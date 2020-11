Românul împrumută 6 lei la 10 ținuți în bancă

Gradul de creditare, calculat ca raport dintre totalul împrumuturilor și cel al depozitelor bancare, a scăzut ușor în timpul crizei COVID-19. Județele sărace, cu economii scăzute, se dovedesc mai prudente decât cele bogate. Bucureștenii vehiculează sume enorme comparativ cu restul țării, absorbind aproximativ o treime din intermedierea financiară la nivel național.

Depozitele gospodăriilor populației însumau, la 31 octombrie, aproape 250 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). În același timp, creditele se ridicau la circa 150 miliarde de lei, reprezentând 60% din totalul depozitelor.

În februarie, ultima lună de dinaintea stării de urgență, raportul era mai mare, de 64%. La momentul acela, depozitele se cifrau la 227 miliarde de lei, iar creditele, la 145 miliarde de lei. Astfel, pe timp de pandemie, depozitele au urcat cu 10%, iar împrumuturile s-au majorat și ele, dar într-un ritm mai lent, de numai 3%.

În general, au contractat credite puține, față de sumele economisite, românii din județele sărace, unde mai degrabă volumul împrumuturilor este mic, și nu cel al depozitelor mare. Pe primul loc din acest punct de vedere se clasează județul Harghita, cu doar 27% raport între creditele de circa 590 milioane de lei și depozitele de 2,2 miliarde de euro. Pozițiile următoare sunt ocupate, la distanță apreciabilă de lider, de patru județe situate într-un interval strâns: Neamț (39%), Suceava (41%), Covasna (41%), Mureș (44%).

La polul opus, s-au împrumutat cel mai mult, ca procent în economii (81%), locuitorii din Timiș. Aceștia au credite de 14 ori mai mari decât cei din Harghita, dar și depozite de 5 ori mai voluminoase. Imediat după Timiș vine Iași, la diferență mică, procentajul fiind tot în jur de 81%, apoi urmează Giurgiu (75%), Argeș (68%) și Brașov (67%).

Două județe din „topul prudenței” (Harghita și Covasna) au credite sub un miliard de lei. Din „topul riscului”, numai Giurgiu are depozite sub un miliard de lei.

Intermediere financiară uriașă pe malurile Dâmboviței

Municipiul București (inclusiv Ilfov) are un raport între totalul creditelor și cel al depozitelor de 64%, puțin mai mare decât media la nivel național. Intermedierea financiară se situează la cote uriașe comparativ cu restul României. Împrumuturile însumează 54 miliarde de lei (36% din totalul pe țară). Pe locul al doilea la acest capitol se clasează județul Cluj, dar cu numai 8,7 miliarde de lei, de peste 6 ori mai puțin. Capitala este singura zonă cu credite de peste 10 miliarde de lei. Bucureștenii au acumulat depozite bancare de 85 miliarde de lei (34% din totalul României). Și după acest criteriu diferența față de teritoriu se arată foarte mare. Doar trei județe mai au economii de peste 10 miliarde de lei: Cluj (14,6 miliarde de lei), Constanța (10,8 miliarde de lei) și Timiș (10,3 miliarde de lei).

Top 5 cele mai „prudente” județe

Județul Credite (milioane de lei) Depozite (milioane de lei) Credite/Depozite 1 Harghita 589,6 2.211,2 26,67% 2 Neamț 1.398,9 3.592,6 38,94% 3 Suceava 1.854,2 4.511,6 41,10% 4 Covasna 629,3 1.526,6 41,22% 5 Mureș 2.437,8 5.553,3 43,90%

Sursa: BNR

Top 5 cele mai „riscante” județe

Județul Credite (milioane de lei) Depozite (milioane de lei) Credite/Depozite 1 Timiș 8.371,2 10.341,4 80,95% 2 Iași 6.430,3 7.984,6 80,53% 3 Giurgiu 712,1 952,3 74,78% 4 Argeș 3.920,0 5.785,5 67,75% 5 Brașov 5.389,4 8.019,2 67,21%

Sursa: BNR