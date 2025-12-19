Romgaz listează a doua emisiune de obligațiuni la BVB, în valoare de 500 milioane de euro

Evenimentul oficial are loc luni, 22 decembrie 2025.

Noua emisiune de obligațiuni are o valoare totală de 500 milioane de euro și este listată la BVB sub simbolul bursier SNG31E. Titlurile au o maturitate de șase ani și oferă investitorilor o dobândă anuală fixă de 4,625%, într-un context în care randamentele instrumentelor cu venit fix rămân un reper important pentru investitorii instituționali și pentru cei cu profil conservator. Procesul de subscriere s-a desfășurat la finalul lunii octombrie 2025, confirmând interesul pieței pentru emitenți solizi din sectorul energetic.

Listarea acestei emisiuni consolidează poziția ROMGAZ ca unul dintre cei mai importanți emitenți corporativi de obligațiuni de pe piața locală.

Prin această nouă emisiune, ROMGAZ își reafirmă angajamentul față de piața de capital din România și își consolidează rolul de emitent de referință, atât pe segmentul acțiunilor, cât și pe cel al obligațiunilor, într-un moment în care investițiile în energie și securitatea energetică rămân teme centrale pentru investitori și decidenți deopotrivă.