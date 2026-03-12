Zelenski șochează la Cotroceni: „Iranul este un aliat al Rusiei” – România, în vizorul Teheranului?

„Iranul e cu Rusia!” – Zelenski și Nicușor Dan despre amenințarea la adresa României

Tensiuni explozive la conferința comună de la Palatul Cotroceni! Președinții Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au liniștit România, după ce SUA au adus echipamente militare pe teritoriul țării, stârnind haos în Parlament. Dar riscurile din Orientul Mijlociu transformă Bucureștiul într-o țintă? Răspunsurile lor, pe față.

Zelenski: Iranul, furnizorul secret de arme pentru Putin

Liderul ucrainean a tras un semnal de alarmă clar, legând direct Iranul de războiul din Ucraina.

„Iranul, în primul rând, nu este o noutate. Este un aliat al Rusiei. Au furnizat armament rușilor și, în ultimii doi ani, au furnizat mii de obuze și drone”, a declarat Volodimir Zelenski.

El a detaliat implicarea Teheranului încă de la primele atacuri cu drone.

„Știm foarte bine cum au fost lansate primele drone. Rușii nu aveau operatori de drone. Operatorii erau din acea țară din care au venit și dronele Shahed, pentru că operatorii ruși trebuiau pregătiți și au fost pregătiți în război real”, a spus Zelenski.

România alege NATO: „Nicio amenințare suplimentară”

Zelenski a subliniat suveranitatea deciziilor românești.

„În ceea ce privește România, este o alegere a României. România este membru NATO. Orice forțe suplimentare care apără teritoriul Europei sunt, cred, o consolidare a securității”, a afirmat liderul ucrainean.

Nicușor Dan: „Prezența americană = mai multă securitate”

Președintele român a respins orice panică, amintind de baza existentă Deveselu.

„Așa cum am răspuns colegului tău mai devreme, nu este niciun fel de risc suplimentar”, a declarat Nicușor Dan.

„Scutul de la Deveselu există deja în România de mulți ani. Parte din aceste echipamente vin în completarea scutului de la Deveselu și o prezență suplimentară americană în România înseamnă un plus de securitate, nu un minus de securitate”, a spus Nicușor Dan.

Autoritățile române reafirmă: nicio amenințare directă din Orientul Mijlociu. Dar declarațiile vin în mijlocul dezbaterilor parlamentare aprinse.

Mediafax