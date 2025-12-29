Romsilva își diversifică veniturile: aproape 7 milioane de euro din activități conexe în 2025

În primele 11 luni ale anului 2025, aceste activități au generat venituri de peste 34 milioane de lei, aanunțat acesta citat de agrobiznis.ro. Din valorificarea cărnii de vânat au fost obținuți 5,06 milioane de lei, în timp ce vânzarea fazanilor vii a adus 969.550 de lei. Un aport important l-a avut și sectorul piscicol, veniturile din comercializarea păstrăvilor de consum depășind 9,24 milioane de lei. Pe segmentul produselor nelemnoase, rezultatele sunt în creștere față de anul anterior. Vânzarea fructelor de pădure a generat 7,27 milioane de lei, cu 14% mai mult decât în 2024, iar plantele medicinale au adus peste 3,81 milioane de lei. De asemenea, din cesionarea dreptului de recoltare a trufelor au fost încasați 4,41 milioane de lei, iar veniturile din cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor au ajuns la 313.852 lei, în creștere cu 27% față de 2024, confirmând o eficiență mai bună în acest sector. Romsilva gestionează 241 de fonduri de vânătoare, administrează 27 de păstrăvării aflate în funcțiune și trei fazanerii, situate la Gherghița, Pişchia și Ghimpați, infrastructură care susține dezvoltarea acestor activități conexe.

Pentru anul 2025, veniturile totale ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sunt estimate la 3,5 miliarde de lei, iar cifra de afaceri la aproximativ 3 miliarde de lei, valori apropiate de cele prevăzute în bugetul anual. Regia administrează 4,2 milioane de hectare de păduri, dintre care 3,13 milioane de hectare reprezintă păduri proprietate publică a statului, adică aproximativ 48% din suprafața forestieră a României. În plus, Romsilva asigură servicii silvice pentru aproximativ 1 milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate și administrează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat. Un element de referință îl reprezintă faptul că toate pădurile proprietate publică a statului administrate de Romsilva sunt certificate conform standardelor internaționale de management forestier, ceea ce confirmă respectarea unor practici de administrare durabilă.