Jurnalul.ro Ştiri Externe Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului

de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   12:15
Un oficial al Pentagonului susține că moartea lui Khamenei este responsabilitatea Israelului
Sursa foto: Hepta/Operațiunea de asasinare a lui Ali Khamenei a fost organizată de Israel

Elbridge Colby, subsecretar al Apărării pentru Politici, a susținut în fața unei comisii a Congresul Statelor Unite că moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost rezultatul operațiunilor israeliene reiterând obiectivul principal al Statelor Unite în acest conflict.

Declarațiile au fost făcute de Colby în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Senat.

Acesta a susținut că operațiunile american în Iran sunt concentrate pe „capacitatea Republicii Islamice de a proiecta putere militară” împotriva intereselor americane, dar și împotriva aliaților din regiunea Golfului și Orientului Mijlociu, relatează Le Figaro.

Elbridge Colby a precizat că țintele atacurilor americane sunt stocurile de rachete ale Iranului, care „au crescut semnificativ și reprezintă o amenințare”, precum și nave din cadrul marinei iraniene.

Întrebat de ce eliminarea liderilor de la Teheran a fost o prioritate imediat după lansarea atacurilor, Colby a răspuns: „Acestea sunt operațiuni israeliene”.

Sâmbătă, Statele Unite ale Americii și Israel au lansat atacuri împotriva Iranului. În urma ofensivei, cel puțin 780 de persoane și-au pierdut viața, printre care și fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

 

(sursa: Mediafax)

