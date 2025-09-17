Rovinieta nu este suficientă! Șoferii ar putea fi obligați să plătească o taxă pe Transfăgărășan

Măsura este motivată de aglomerația din zona Lacului Bălea, care ar putea fi rezolvată din banii deja colectați din rovinietă, însă guvernanții inventează mereu motive pentru a băga mâna adânc în buzunarele tot mai goale ale românilor.

Transfăgărășanul este cel mai spectaculos drum din România însă, din cauza condțiilor meteo, este deschis doar în perioada sezonului cald. Prin urmare, nu poate fi vizitat decât vara, motiv pentru care se formează ambuteiaje, mai ales în zona Lacului Bâlea, provocate mai ales de șoferii care staționează pe marginea drumului și blochează circulația pe o singură bandă.

Taxă ilegală pe Transfăgărășean

Autoritățile spun că din banii colectați vor amenaja parcări și vor selecta comercianți pentru dezvoltarea turismului local, fără a oferi precizări în acest sens.

Noua taxă ar fi însă ilegală întrucât există deja rovinieta, care are drept scop tocmai întreținerea și amenajarea drumurilor publice, dar banii încasați din aceasta nu se prea văd în infrastructură, notează observatornews.ro.