Ryanair îi roagă pe pasageri să renunțe la blugi în avion. De ce spune compania că denimul nu e o alegere bună la zbor

Fără blugi la bord? Mesajul neașteptat al Ryanair care a inflamat internetul

Ryanair, una dintre cele mai cunoscute companii aeriene low-cost din Europa, a stârnit controverse online după ce le-a cerut pasagerilor să evite purtarea blugilor în timpul zborurilor. Anunțul, făcut într-un stil neconvențional pe TikTok, a lăsat mulți călători confuzi și a aprins dezbateri aprinse pe rețelele sociale.

Compania aeriană irlandeză Ryanair a publicat recent un videoclip pe TikTok în care sugerează pasagerilor să nu mai călătorească îmbrăcați în blugi. Clipul surprinde un avion Ryanair în coborâre, cel mai probabil spre aeroportul din Corfu, pe fundalul binecunoscutului jingle al companiei, urmat de mesajul unei însoțitoare de bord care mulțumește pasagerilor pentru că au ales Ryanair, potrivit Majorca Daily Bulletin.

Textul afișat peste imagini este unul tranșant: „Este 2026, hai să nu mai călătorim în blugi”, iar descrierea videoclipului include o rugăminte suplimentară adresată pasagerilor.

De ce nu recomandă Ryanair blugii la zbor?

Potrivit companiei, denimul rigid poate deveni incomod în timpul zborurilor, mai ales pe cursele mai lungi și în cabinele cu spațiu limitat. Mai mult, Ryanair avertizează că purtarea blugilor strâmți ar putea afecta circulația sângelui și ar putea crește riscul de tromboză venoasă profundă (DVT).

Principalele motive invocate de Ryanair pentru evitarea blugilor la bord:

Disconfort fizic: Presiunea din cabină poate provoca umflarea corpului, iar blugii strâmți devin rapid inconfortabili.

Presiunea din cabină poate provoca umflarea corpului, iar blugii strâmți devin rapid inconfortabili. Riscuri pentru sănătate: Restricționarea circulației sângelui poate duce la amorțeli, dureri și, în cazuri rare, la un risc crescut de DVT.

Restricționarea circulației sângelui poate duce la amorțeli, dureri și, în cazuri rare, la un risc crescut de DVT. Aspect practic: Denimului gros îi poate lua mai mult timp la controalele de securitate.

Denimului gros îi poate lua mai mult timp la controalele de securitate. Alternative mai bune: Compania recomandă haine comode și flexibile, precum colanții sau treningurile.

Deși unele publicații au vorbit despre o posibilă „interdicție” sau „crackdown” asupra blugilor, Ryanair subliniază că este vorba doar despre o recomandare, nu despre o regulă obligatorie din codul vestimentar.

Reacții online: ironii și confuzie

Postarea a declanșat un val de reacții pe TikTok. Un utilizator a întrebat direct: „Ce e în neregulă cu blugii? Vă rog să explicați.” Răspunsul Ryanair, în stilul său caracteristic, a fost scurt și ironic: „Ce e în regulă cu ei?”

Cunoscută pentru campaniile sale de marketing neobișnuite și adesea provocatoare, Ryanair pare să fi reușit din nou să atragă atenția publicului. Totuși, de această dată, mulți pasageri spun că mesajul este confuz și se întreabă care este scopul real al acestei „rugăminți”.

Ryanair operează sute de zboruri din România, însă rămâne neclar dacă pasagerii care aleg să poarte blugi vor fi priviți cu alți ochi la bord.