x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Sărăcirea populației lumii: Veniturile oamenilor vor scădea cu 24% până la sfârșitul secolului

Sărăcirea populației lumii: Veniturile oamenilor vor scădea cu 24% până la sfârșitul secolului

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   14:45
Sărăcirea populației lumii: Veniturile oamenilor vor scădea cu 24% până la sfârșitul secolului

Populația lumii va fi, în medie, cu 24% mai săracă până la sfârșiul acestui secol, arată cercetători de la Universitatea Cambridge.

Studiul, citat de Daily Mail, spune că schimbările climatice vor afecta agricultura dar și industria, inclusiv transportul, producția și comerțul.

Fenomenul poate genera inundații record, incendii și perturbări în lanțurile de aprovizionare, va transforma viața în țările dezvoltate, apropiind nivelul de trai de cel al țărilor mai puțin dezvoltate.

Experții subliniază astfel necesitatea urgentă de a opri arderea combustibililor fosili pentru a evita consecințele economice grave.

Încălzire globală

Temperaturile globale în creștere vor conduce la precipitații mai intense și riscuri sporite de inundații, care vor genera costuri uriașe pentru reparații și construcția de sisteme de protecție. În plus, schimbările climatice vor afecta terenurile arabile, diminuând producția agricolă și, implicit, prosperitatea individuală.

Cercetarea a analizat efectele asupra PIB-ului pe cap de locuitor în 174 de țări, printre care Australia, Bangladesh, Canada, China, Franța, Germania, India, Italia, Irlanda, Japonia, Mexic, Regatul Unit și SUA.

Analiza arată că, în condițiile în care temperaturile cresc constant cu 0,04°C pe an, fără măsuri de reducere sau adaptare, PIB-ul global pe cap de locuitor va scădea cu circa 11% până în 2100, notează a1.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: saracie schimbari climatice incalzire globala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri