Schimbări importante pentru prosumatori. Ce avanaje au românii cu panouri fotovoltaice

Această reglementare introduce schimbări importante pentru toți românii care dețin panouri fotovoltaice, redefinind regimul juridic al prosumatorilor, persoane fizice și juridice.

Avantaje pentru prosumatori

Potrivit noii legi, energia electrică produsă în exces de prosumatori va putea fi compensată și pentru alte locuri de consum. Astfel, un proprietar de panouri instalate la o casă va putea folosi energia verde pentru a reduce factura la un alt loc de consum, potrivit agrointel.ro.

„Prin legea adoptată azi redefinim conceptul de prosumator și dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile. Concret, se va putea compensa energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum”, a explicat deputatul PNL, Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, pe Facebook.

250.000 de prosumatori în România

România are circa 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a patru reactoare nucleare de la Cernavodă. Burduja a atras însă atenția că producția solară este intermitentă și nu poate substitui complet sursele convenționale. „Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii cinci ani”, a afirmat el, evidențiind rolul lor vital în tranziția energetică a țării.

Autoritățile locale pot reduce cheltuielile cu iluminatul public

Noua lege afectează și autoritățile locale, care vor putea utiliza energia produsă de sistemele fotovoltaice proprii pentru a reduce cheltuielile cu iluminatul public, școlile sau grădinițele. În mandatul său ca ministru, Burduja a atras fonduri europene nerambursabile pentru instalarea panourilor fotovoltaice în peste 1.300 de instituții publice, în principal primării, iar 900 de proiecte sunt în curs de implementare.

„Am eliminat taxa pe soare anul trecut, așa cum am promis, și am atras miliarde de euro pentru autoconsum, atât pentru instituții publice, cât și pentru companii private”, a subliniat acesta.

El a concluzionat că România are nevoie de toate sursele de energie — hidro, nucleară, solară, eoliană, pe gaz sau cărbune — iar strategia națională trebuie să fie „3D: Descentralizată. Digitalizată. Decarbonizată.”, notează a1.ro.

Prin această lege, România face un pas important spre independența energetică, încurajând investițiile în energie verde și implicarea cetățenilor, într-una dintre cele mai importante reforme din sectorul energetic din ultimii ani, cu impact direct asupra facturilor și viitorului sustenabil al țării.