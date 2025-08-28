Scumpiri în construcții, comerțul cu amănutul și servicii, în perioada august-octombrie 2025

Managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de - 0,5%. Se estimează, de asemenea, stabilitatea numărului de salariați (sold conjunctural -5,2%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.

Conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menține în activitatea de construcții relativă stabilitate, atât pentru volumul productiei (sold conjunctural +1,1%), cât și pentru numărul de salariați (sold conjunctural + 0,6 %). Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural -0,5 %). În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează, de asemenea, relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3,7%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 60,4% și doar 1,1 % spun că prețurile vor scădea; soldul conjunctural fiind astfel de 59,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este prognozat să

rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.