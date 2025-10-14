Scurgeri periculoase de metan în România: investigație internațională arată poluare sistemică în sectorul energetic

O campanie recentă de monitorizare a metanului, desfășurată de 2Celsius, Clean Air Task Force (CATF) și Center for Climate Crime Analysis (CCCA), a scos la iveală niveluri alarmante de poluare în industria petrolului și gazelor din România. În ciuda unor progrese punctuale, lipsa unui cadru legislativ ferm împiedică aplicarea eficientă a Regulamentului european privind metanul, potrivit Observator news.

66 din 75 de instalaţii de petrol şi gaze emit metan

Între 8 și 16 iulie 2025, organizațiile 2Celsius, CATF și CCCA au investigat peste 75 de facilități petroliere și de gaze din România, utilizând tehnologia de imagistică optică a gazelor (OGI). Rezultatele sunt alarmante: emisiile de metan au fost detectate la 66 de locaţii, confirmând caracterul sistemic al poluării.

Potrivit raportului, la 39 de sonde – aproximativ 75% dintre cele inspectate – au fost identificate scurgeri fugitive provenite din valve, manometre și alte componente ale instalațiilor. De asemenea, toate cele 22 de unități de colectare, procesare și stocare analizate emiteau metan, unele prin capace de acces deschise sau valve de siguranță. În patru cazuri au fost documentate evenimente majore de ventilație, iar la stațiile de compresoare s-au observat pierderi masive de gaze și defecțiuni ale echipamentelor.

Imaginile au fost realizate de Theophile Humann-Guilleminot, expert certificat ITEMA Nivel 1, cu o cameră FLIR GF320 – standard industrial pentru detectarea hidrocarburilor, în special a metanului.

România, printre statele cu poluare masivă cu metan

Din 2021, CATF și 2Celsius au efectuat 185 de vizite în peste 250 de locații, documentând 444 de surse individuale de emisii – intenționate sau accidentale. Numai în 2025 au fost înregistrate 112 surse noi.

Deși unele îmbunătățiri au fost observate față de anii anteriori, în special la locațiile inspectate periodic, multe emisii persistă din cauza practicilor operaționale necorespunzătoare, precum lăsarea deschisă a capacelor de acces de pe rezervoare și separatoare.

Specialiștii susțin că aceste progrese arată impactul pozitiv al Regulamentului UE privind Metanul, dar atrag atenția că implementarea completă este încă blocată de lipsa unei ordonanțe guvernamentale clare care să stabilească autoritățile competente și sancțiunile.

Lipsa sancțiunilor descurajează aplicarea legii

Deși operatorii din domeniu au început să elaboreze programe de Detectare și Reparare a Scurgerilor (LDAR) și să transmită primele rapoarte de emisii, sistemul de sancțiuni rămâne ineficient și lipsit de efect disuasiv.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale lucrează la inventarierea sondelor abandonate, însă fără o reglementare fermă, aplicarea legii riscă să rămână simbolică.

„Poluarea cu metan rămâne răspândită în România, cu emisii vizibile în toate etapele producției, stocării și transportului de petrol și gaze. Acum este momentul să implementăm pe deplin Regulamentul european, nu să-l slăbim”, a declarat Theophile Humann-Guilleminot, manager de campanie la Clean Air Task Force.

„Repararea scurgerilor este posibilă și accesibilă”

La rândul său, Mihai Stoica, director executiv al 2Celsius, a subliniat că operatorii au demonstrat că reducerea scurgerilor este fezabilă și rentabilă.

„Nu este o muncă ușoară, dar este necesară pentru climă, pentru muncitori și pentru comunitățile care respiră aer toxic de zeci de ani. Slăbirea regulilor acum ar însemna răsplătirea celor care au ales inacțiunea”, a declarat acesta.

De asemenea, Julia Solana, director al Programului Metan din cadrul CCCA, a atras atenția că datele din teren confirmă ceea ce sateliții arată la nivel global – poluarea cu metan este o criză planetară ce impune acțiuni urgente. „Europa trebuie să întărească regulile privind metanul, nu să le relaxeze”, a spus Solana.

Metanul – un gaz de 80 de ori mai periculos decât dioxidul de carbon

Metanul are un potențial de încălzire de 80 de ori mai mare decât dioxidul de carbon (CO₂) pe o perioadă de 20 de ani. Pe lângă efectele climatice devastatoare, este extrem de inflamabil și adesea emis împreună cu gaze toxice precum benzenul, hexanul și hidrogenul sulfurat, care afectează sănătatea lucrătorilor și a comunităților din apropiere.

Organizațiile de mediu avertizează că, în locul „simplificării” Regulamentului european privind metanul, Uniunea Europeană trebuie să-i consolideze aplicarea. Nu mai puțin de 42 de investitori, gestionând active de 4,5 trilioane de euro, au cerut Comisiei Europene să mențină integritatea Regulamentului și să impună respectarea strictă a normelor.