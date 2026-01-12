Administrația Străzilor București „sparge” 13 milioane de euro ca să supravegheze lucrările pe care le contractează

64 de milioane de lei este suma pe care Administrația Străzilor București este dispusă să o „spargă”, în următorii patru ani, pe servicii de supervizare, dirigenție de șantier și respectarea criteriilor de securitate și sănătate în muncă. Aceste servicii urmează să monitorizeze contractele de lucrări pe care instituția în cauză le va derula cu alte firme private. Afacerea a fost scoasă la mezat în data de 5 ianuarie 2026. Anul trecut, Administrația Străzilor București a cheltuit peste 873 de milioane de lei pe contracte având ca obiect furnizarea de produse sau execuția de lucrări, iar ultimele contracte au fost atribuite chiar în 30 decembrie 2025.

Administrația Străzilor București a publicat, la data de 5 ianuarie 2026, că a scos la licitație un acord-cadru având ca obiect prestarea de „servicii de dirigenție de șantier, supervizare și SSM (sănătate și securitate în muncă) pentru investițiile gestionate de către această instituție”.

Conform anunțului de participare publicat, în acest sens, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), bugetul maxim estimat pus la bătaie de Administrația Străzilor București pentru această achiziție se ridică la 52.825.800 de lei fără TVA, respectiv de 63.919.218 lei cu TVA inclusă (13.044.738,4 euro). Acordul-cadru va avea, potrivit aceleiași surse, o durată de patru ani, ceea ce înseamnă că, anual, Administrația Străzilor București este dispusă să cheltuiască pentru aceste servicii câte 15.979.804,5 lei cu TVA (3.261.184,6 euro), respectiv, lunar, câte 1.331.650,4 lei cu TVA (271.765,4 euro).

Scopul contractului este, așa cum afirmă autoritatea contractantă, acea de a asigura, prin operatori economici desemnați, prestarea în condiții de siguranță, eficiență și operativitate a serviciilor de dirigenție de șantier, supervizarea și asigurarea securității și sănătății în muncă pentru investițiile publice desfășurate la nivelul Administrației Străzilor București.

Afacerea este finanțată integral din fonduri bugetare, în condițiile în care noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se plânge de faptul că Primăria stă foarte rău din punct de vedere financiar.

Prevenire

Pentru parafarea acestui acord-cadru, autoritatea contractantă precizează că va organiza o licitație deschisă, având drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, din care prețul ofertei va fi contat cu 40% din evaluare, iar demonstrarea unei metode adecvate de implementare a contractului, precum și a planificării adecvate a resurselor umane și a activității este cotată cu 60% din evaluare.

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei intenții de achiziție, aflăm că Administrația Străzilor București desfășoară activități publice care vizează modernizarea, întreținerea și extinderea infrastructurii rutiere în municipiul București, având ca obiect general îmbunătățirea condițiilor de trafic și siguranță rutieră. „Aceste investiții implică atât lucrări noi, cât și intervenții asupra infrastructurii existente (carosabil, trotuare, elemente de semnalizare și control al traficului”, se menționează în documentul citat.

Astfel, serviciile de dirigenție de șantier urmează să fie prestate „în vederea supravegherii conformității execuției lucrărilor cu standardele de calitate și cu exigențele tehnice aprobate pe toată durata derulării contractului de lucrări”. În ceea ce privește serviciile de securitate și sănătate în muncă, prin acestea „se va asigura o coordonare permanentă a activităților SSM în toate etapele de execuție a lucrărilor, prin desemnarea unor coordonatori SSM, care vor monitoriza aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor și protejarea muncitorilor”.

Ce prevede caietul de sarcini

În documentul citat, se mai arată că, prin acest proiect, se va asigura urmărirea și evaluarea activităților desfășurate de verificatorii de proiect asistați, diriginți de șantier, coordonatori SSM, precum și de antreprenorii și subcontractanții implicați în derularea lucrărilor. „Se va colecta, verifica și organiza documentația generată de tipul execuției, inclusiv prin pregătirea măsurilor tehnice pentru fiecare specialitate implicată și se va asigura pregătirea și desfășurarea de întâlniri periodice pentru urmărirea implementării lucrărilor, redactarea proceselor-verbale și urmărirea implementării direcțiilor asumate”, se mai precizează în caietul de sarcini.

De asemenea, se mai notează că obiectivul principal al serviciilor solicitate este sprijinirea Administrației Străzilor „în derularea proiectelor de proiectare și de execuție a lucrărilor, prin servicii integrate de dirigenție de șantier, supervizare și SSM”, iar „scopul este ca toate investițiile să fie desfășurate în termeni de timp, calitate și cost, iar rezultatele finale să fie conforme cu cerințele contractuale și cu legislația aplicabilă”.

„Rezultatele specifice urmăresc garantarea calității lucrărilor, determinarea corectă a cantităților și a costurilor, monitorizarea mobilizării antreprenorilor și asigurarea respectării clauzelor contractuale de către toate părțile implicate. În același timp, supervizarea trebuie să asigure corelarea execuției cu alte contracte conexe, pentru ca investițiile să fie puse în funcțiune la standardele prevăzute și în termenele stabilite”, mai specifică documentația de atribuire.

Afacere parafată în 30 decembrie 2025

În caietul de sarcini nu se precizează ce anume tipuri de lucrări efectuează Administrația Străzilor din București și care să necesite această supervizare. Aflăm însă care este activitatea de cheltuire a banului public, studiind ultimele contracte pe care această instituție le-a încheiat chiar la finalul anului trecut.

Spre exemplu, la data de 30 decembrie 2025, Administrația Străzilor București a contractat servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru implementarea unui sistem inteligent de management pentru restricționarea temporară a traficului rutier cu stâlpi retractabili pe Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Podul Națiunilor Unite. Afacerea a făcut obiectul unei proceduri simplificate de selecție de oferte și a fost adjudecată de companiile AM Project Design & Consulting SRL, Tehnoconsulting Solution SRL și Master Solutions Team SRL, pentru 398.090 de lei cu TVA.

De asemenea, la data de 17 noiembrie 2025, instituția a mai atribuit patru contracte subsecvente, în valoare totală de 98.167.376 de lei cu TVA, aferente unui acord-cadru din 30 mai 2025, având ca obiect proiectarea și execuția semnalizării rutiere orizontale și verticale pe străzile din sectoarele 3, 4, 5 și 6.

An plin de contracte. Peste 873 de milioane de lei

Anul trecut, Administrația Străzilor București a cheltuit, prin contracte de achiziție publică, nu mai puțin de 873.237.941,22 de lei fără TVA, conform anunțurilor de atribuire publicate în baza de date a SEAP.

Este vorba despre un acord-cadru de servicii de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele aparținând Administrației Străzilor București, care au costat 3.016.068 de lei fără TVA. Mai este vorba despre furnizarea de marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități, în valoare de 261.600 de lei fără TVA, precum și despre furnizarea de elemente de semnalizare, în valoare de 2.404.722 de lei fără TVA.

Alt contract, în valoare de 664.813.197,62 de lei fără TVA, a vizat proiectarea și execuția de lucrări de reparații de străzi, partea carosabilă și trotuare. Apoi, un contract de 938.456,41 de lei fără TVA a vizat furnizarea de materiale de întreținere rutieră. Alimentele de protecție au mai costat 217.250 de lei fără TVA, în timp ce serviciile de realizare a bazei de date geospațiale a domeniului administrat de Administrația Străzilor București a costat 49.623.603 lei fără TVA.