Sprijin financiar de urgenţă pentru pomicultori după îngheţurile din primăvara anului 2025

Bugetul total alocat este de 58,54 milioane de lei, echivalentul a 11,5 milioane de euro, finanţarea fiind asigurată integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Sprijinul se acordă sub formă de grant, în cuantum de 2.000 de euro/ha, respectiv 10.180,6 lei/ha, nivelul final fiind stabilit în funcţie de gradul de afectare al suprafeţelor calamitate.

Pentru plantaţiile cu un grad de afectare cuprins între 90% şi 100%, ajutorul se acordă la valoarea maximă. În situaţiile în care pagubele se situează între 30% şi 90%, sprijinul financiar se calculează proporţional cu procentul de afectare constatat.

În cazul în care totalul solicitărilor depăşeşte plafonul bugetar disponibil, sumele vor fi reduse proporţional pentru toţi beneficiarii.

Schema de ajutor vizează următoarele specii pomicole: măr, păr, prun, cais şi zarzăr, piersic, cireș şi vişin, nectarin, nuc şi alun, migdal.

Conform documentelor MADR, suprafaţa totală afectată la nivel naţional este estimată la aproximativ 8.800 de hectare de plantaţii pomicole pe rod.

Cheltuielile eligibile medii luate în calcul pentru acordarea sprijinului sunt evaluate la 67.580 lei/ha (13.274 euro/ha), în timp ce pierderile de venit sunt estimate între 6.647 şi 18.000 de euro/ha, în funcţie de specie şi de intensitatea afectării.

Sprijinul financiar de urgenţă, plafonat la 2.000 de euro/ha, acoperă aproximativ 15% din cheltuielile eligibile medii şi între 11% şi 29% din pierderile de venit, în funcţie de gradul de afectare al plantaţiilor.

România s-a angajat ca sprijinul total, cumulat cu eventualele despăgubiri din asigurări, să nu depăşească 80% din cheltuielile eligibile sau 40% din pierderile de venit.

Sunt eligibili pentru acest ajutor producătorii agricoli – persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale şi familiale, persoane juridice, inclusiv societăţi agricole, universităţi şi unităţi de cercetare – care exploatează plantaţii pomicole pe rod afectate în proporţie de minimum 30%, grad dovedit prin documente oficiale de constatare a pagubelor.