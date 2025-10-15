Stimulente fiscale pentru vârstnici într-un stat UE. 2.000 de euro/lună, plus pensie și fără impozit pe venit

Astfel că pensionarii din Germania vor putea câștiga până la 2.000 de euro lunar fără să plătească impozit pe venit dacă lucrează după 67 de ani, vârsta legală de pensionare.

Această măsură face parte dintr-un proiect de lege promovat de cancelarul Friedrich Merz, potrivit unui raport Financial Times. În prezent, aproximativ 285.000 de pensionari lucrează în Germania, iar până în 2035 se estimează că aproape 5 milioane de salariați vor ieși la pensie.

Criza de pe piața muncii din Germania

Guvernul de la Berlin dorește să combată deficitul acut de forță de muncă calificată și să stimuleze revenirea activității economice.

Noua lege permite acumularea venitului obținut cu pensia. Planul, intitulat „pensie activă”, urmează să fie aprobat de coaliția guvernamentală și ar putea costa statul circa 890 de milioane de euro anual, începând cu 1 ianuarie 2026.

Germania se confruntă cu o criză structurală, cauzată de îmbătrânirea populației și un număr tot mai mic de tineri pe piața muncii.

Totodată, țara are cea mai scurtă medie de ore lucrate pe zi din rândul staelor OCDE, iar 30% dintre angajați lucrează în regim part-time, în special femeile.

Model inspirat din Grecia

Această măsură urmărește să păstreze experiența și cunoștințele în companii pentru o perioadă mai lungă, să crească rata ocupării forței de muncă și să stimuleze creșterea economică și veniturile la buget. Angajații și angajatorii vor continua să plătească contribuții sociale pentru veniturile din muncă suplimentară, susținând astfel sistemele de sănătate și pensii.

Institutul economic IW estimează că măsura ar putea costa până la 1,4 miliarde de euro anual dacă vor beneficia de ea circa 340.000 de pensionari activi. Germania păstrează și stimulentele pentru pensionarea anticipată la 63 de ani, deși vârsta legală rămâne 67 de ani. Economistul Holger Schmieding, șef la Berenberg Bank, consideră că efectele pozitive asupra economiei vor compensa cheltuielile în circa doi-trei ani.

Modelul german este inspirat de politica similară aplicată în Grecia, unde numărul pensionarilor activi a crescut de la 35.000 în 2023 la peste 250.000 în septembrie 2025, notează observatornews.ro.