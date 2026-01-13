Unul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025

Un nou studiu Bitdefender arat[ nul din șapte oameni a fost victima unei înșelătorii online în 2025. Astfel, 14% dintre respondenți au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni, în timp ce alți 4% nu pot spune cu certitudine dacă au fost sau nu afectați. În același timp, rețelele de socializare au depășit e-mailul ca principal canal de atac și au devenit mediul preferat de atacatorii informatici pentru răspândirea mesajelor și ofertelor false.

Studiul arată că înșelătoriile bazate pe inteligență artificială reprezintă principala temere a oamenilor: 37% se declară îngrijorați de deepfake-uri și înșelătorii sofisticate.

Rețelele de socializare devin principalul mediu pentru înșelătorii online

Raportul arată o schimbare semnificativă în strategiile atacatorilor informatici. Rețelele de socializare au devenit principalul canal prin care se transmit înșelătoriile online (34%), peste e-mail (28%), apeluri telefonice (25%) și mesaje text (24%).

Cei între 25 și 34 de ani sunt de peste două ori mai expuși la înșelătorii pe social media (43%) comparativ cu cei peste 55 de ani (20%). Cercetările interne Bitdefender confirmă această tendință și indică o creștere semnificativă a atacurilor prin reclame infectate, distribuire de amenințări informatice și preluare a conturilor de pe rețelele de socializare.

Parole slabe, cookie-uri acceptate automat și lipsă de protecție pe dispozitive mobile

Deși tot mai mulți oameni cunosc pericolele la care se pot expune, mulți utilizatori continuă să adopte practici riscante.

37% își notează parolele pe hârtie sau în documente nesecurizate, iar 32% folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi.

Aproape jumătate (48%) acceptă toate cookie-urile fără a le citi, din dorința de a accesa rapid conținutul.

48% dintre respondenți nu folosesc soluții de securitate pe telefon, deși peste jumătate efectuează tranzacții online pe mobil.

Bitdefender a colaborat cu Censuswide, companie internațională de cercetare de piață, pentru a analiza răspunsurile a 7.000 de utilizatori cu vârste între 16 și peste 55 de ani. Studiul s-a desfășurat între iunie și septembrie 2025, în Australia, Franța, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite.