Sustenabilitatea – parte esențială a strategiei PORR

La categoria „Construcții civile”, PORR se clasează chiar între cele mai bune 3% dintre companiile evaluate. Un factor-cheie care a stat la baza acestei evoluții a fost planul de decarbonizare al PORR, care a fost luat în considerare în evaluare pentru prima oară. Planul stabilește obiective ambițioase: reducerea cu 43% a emisiilor din categoriile Scope 1 și Scope 2, respectiv cu 25% a emisiilor din categoria Scope 3 până în 2030. În plus, un impact pozitiv suplimentar asupra evaluării l-a avut transparența sporită în ceea ce privește strategia, măsurile și indicatorii-cheie de performanță, ca parte a raportării CSRD.

Decarbonizarea în Grupul PORR se referă la utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, așa că ne-am asumat măsuri de creștere a eficienței energetice, utilizare a energiei din surse regenerabile, optimizare a proceselor de la stațiile de mixturi, utilizare a materialelor cu amprentă redusă de carbon, integrare a principiilor economiei circulare și prelungirea ciclului de viață al resurselor operaționale.

Mario PROELL - CEO PORR România

Relația dintre infrastructură și mediu este tratată ca un element central al procesului decizional, acesta fiind considerat nu doar o componentă naturală a amplasamentului, ci un factor strategic care impune standarde înalte de proiectare, execuție și management de mediu.

Dezvoltarea infrastructurii și protecția mediului pot merge mână în mână atunci când resursele sunt respectate și integrate inteligent în proiecte. Evident că nu ne lipsesc nici exemplele de proiecte ale PORR România în care acest deziderat s-a concretizat în realitate.

Portul Giurgiu

Cheul vertical de tip combi wall a fost executat cu profile metalice HZ880 MBSol12 combinate cu palplanșe AZ 23 800D, confecționate din oțel structural laminat reciclat, produs certificat conform standardelor ISO 50001:2018 și ISO 14001:2015.

La execuția cheului vertical cu material de umplutură s-au folosit 107.000 tone (aprox. 35-40%) de agregate reciclate din beton concasat RC90 (0–63 mm), provenit din surse locale; ~97.000 tone (aprox. 55-60%) de piatră spartă (amestec optim 0–63 mm), furnizată din cariera Turcoaia, județul Tulcea.

100% din palplanșe au fost uzinate în Luxemburg și transportate pe Dunăre la Giurgiu, evitând folosirea infrastructurii rutiere locale și reducând semnificativ emisiile de CO₂. De asemenea, piatra spartă și anrocamentele au fost transportate pe Dunăre din zona Măcin. Singurul aspect negativ ar fi apa de santină.

Cheul vertical a fost executat prin vibroînfingere cu echipamente navale, eliminând necesitatea executării de platforme temporare în apă și a excavărilor masive în albia fluviului.

S-au utilizat circa 30.000 tone de anrocamente sort 400–600 kg/buc pentru protecția împotriva eroziunii a insulei Cioroiu, recalibrarea gurii de acces în bazinul Veriga și protecția împotriva eroziunii a zonelor de racord ale danelor portuare cu malul natural, precum și în fața fronturilor de acostare împotriva afuierii. Pentru a reduce impactul asupra mediului, s-au utilizat platforme navale temporare (gabare) în loc de platforme executate în Dunăre din materiale de umplutură care ar fi necesitat dezafectare ulterioară la finalizarea lucrărilor. Punerea în operă a anrocamentelor s-a efectuat cu echipamente navale, de pe apă, reducând în acest fel utilizarea echipamentelor terestre care ar fi necesitat execuția de căi de acces suplimentare spre amplasamentul lucrărilor.

În bazinul Plantelor s-au efectuat lucrări de recalibrare și reamenajare a malului, inclusiv extinderea suprafeței luciului de apă existent, cu echipament naval amplasat pe piloni flotanți, dotat cu echipament automanevrabil GPS, reducând considerabil numărul manevrelor portuare cu echipamente de remorcare pe bază de carburant. Astfel, s-a executat o suprafață de cca 228.000 mp de bazin portuar, având ca destinație zona de staționare și iernat pentru echipamente navale, în scopul staționării navelor pe suprafață restrânsă în acvatoriul portuar al Portului Giurgiu.

În cazul proiectului din Portul Constanța Sud – Mol II S, „Construire Terminal Multimodal cu platformă portuară, anexe tehnice, împrejmuire, rețele edilitare exterioare, branșamente la rețele edilitare și organizare de șantier în zona de Dezvoltare D pe Mol II-S Port Constanța Sud”, proximitatea față de aria protejată ROSPA0076 Marea Neagră, situată la aproximativ 700 m de amplasament, a impus aplicarea unui control operațional riguros asupra activităților desfășurate în șantier. În acest sens, managementul apelor pluviale, stabilizarea zonelor de depozitare temporară și monitorizarea continuă a activităților cu potențial impact asupra mediului marin au fost integrate într-un sistem de management orientat către prevenție și control operațional permanent.

Protecția resurselor de apă a fost asigurată prin implementarea unui sistem integrat de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale, bazat pe elaborarea și aplicarea unui Plan de Management al Riscurilor de Mediu, implementarea unor proceduri operaționale pentru controlul scurgerilor punctuale și difuze, utilizarea materialelor absorbante și a barajelor flotante pentru limitarea rapidă a eventualelor contaminări, precum și instruirea personalului care lucrează pentru sau în numele PORR România, pe funcțiile relevante, în vederea dezvoltării de „green skills”. Exemple de traininguri sunt cele pentru intervenții rapide, coordonare în situații de urgență sau protecția biodiversității.

Gestionarea deșeurilor generate în cadrul șantierelor a fost organizată pe principiul colectării selective la sursă, cu delimitarea clară a fluxurilor de materiale (metal, lemn, beton, ambalaje și deșeuri periculoase) și asigurarea trasabilității complete până la valorificare sau eliminare conformă. Această abordare a contribuit la reducerea riscului de contaminare a solului și a apelor de suprafață și la creșterea ratei de reciclare a materialelor rezultate din activitățile de construcție.

Lotul 1 tramvai București - Un tronson de 18 km de linii de tramvai ​

Proiectul presupune execuția a 64 de platforme, reînnoirea rețelei de linii aeriene și cabluri de curent continuu și modernizarea a cinci substații pentru alimentarea cu energie electrica a rețelei de tramvai.​

Lucrările se desfășoară pe cele mai mari bulevarde ale Capitalei, iar acestea trebuie sa fie însoțite de un plan cuprinzător de gestionare a traficului pentru a minimiza perturbarea traficului zilnic. În plus, starea clădirilor din jurul traseului prezintă o provocare semnificativă, iar înainte de începerea lucrărilor au fost inițiate o evaluare detaliată și o documentare amănunțită a structurilor din jur, pentru a asigura stabilitatea și siguranța acestora​.

La îmbunătățirea terenului de fundare s-au folosit 10.000m3 de agregate reciclate din beton.

Aeroportul Internațional Henri Coandă București

În doar 5 luni, PORR România a modernizat una dintre cele mai importante piste ale Aeroportului Internațional Otopeni. Activitățile au constat în proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a structurii existente a PDA2. Acestea se referă la zonele de racordare cu căile de rulare, construirea unui nou sistem de drenare a apei pluviale și modernizarea sistemului de balizaj existent.​

9.350 m³ de agregate reciclate din beton concasat (RC90), proveniți din demolarea platformei aeroportuare existente au fost utilizați astfel: ​

4.000 m³ în APRON 2 ​

500 m³ pe Drumul de Handling nr. 1 ​

4.850 m³ pe Drumul de Handling Temporar.

20.000 tone de balast au fost recuperate din structura platformei existente și reutilizate în zona APRON 2.

În cadrul lucrărilor, o cantitate semnificativă de materiale de construcție a fost recuperată și reutilizată direct pe amplasament, contribuind astfel la reducerea consumului de resurse naturale și la diminuarea cantităților de deșeuri generate.

Iar lista măsurilor concrete implementate în cadrul proiectelor PORR România nu se termină aici. În cadrul proiectului de proiectare și execuție a lotului 1 de tramvai din București, cu o lungime totală de 18 km, au fost realizate lucrări de transplantare și defrișare a materialului dendrologic, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Pentru compensarea impactului asupra vegetației și menținerea calității aerului, au fost efectuate plantări compensatorii în incinta Grădina Zoologică București.

Nici lotul 4 al autostrăzii Sibiu – Pitești nu face excepție. La execuția tablierului metalic aferent structurii s-a utilizat oțel tip Corten, un material cu durabilitate ridicată și rezistență naturală la coroziune, care nu necesită lucrări periodice de protecție anticorozivă. Prin această soluție tehnică s-a redus necesarul de întreținere și s-au eliminat emisiile de compuși organici volatili (COV) asociate aplicării vopselelor și tratamentelor de protecție.

Pentru protejarea speciilor de chiroptere din zonă, a fost implementat un sistem de iluminat adaptiv, cu funcționare diferențiată în funcție de ciclul zi/noapte și de necesitățile de protecție a faunei.

Având în vedere amplasarea obiectivului la aproximativ 500 m de ROSPA0062 - Lacurile de acumulare de pe Argeș, a fost instituit un program de monitorizare a biodiversității desfășurat pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, respectiv în fazele de proiectare, execuție și garanție.

La km 88+550 a fost proiectat și executat un podeț destinat asigurării permeabilității infrastructurii pentru fauna locală, facilitând traversarea în siguranță a animalelor și reducând fragmentarea habitatelor.

Pentru diminuarea impactului generat de transportul materialelor de construcție, betonul necesar lucrărilor a fost produs cu ajutorul unei stații mobile proprii de preparare, amplasată în proximitatea șantierului, contribuind astfel la reducerea emisiilor de CO₂.

În același scop, mixtura asfaltică utilizată în cadrul proiectului a fost produsă într-o stație mobilă proprie de asfalt, reducând semnificativ distanțele de transport și emisiile asociate.

Parapetele de protecție prevăzute în cadrul proiectului sunt realizate în proporție de 100% din materiale reciclate, contribuind la promovarea principiilor economiei circulare și la reducerea consumului de resurse naturale.