De la anunțuri false, la șezlonguri de 150 de lei: capcanele de pe litoralul românesc

Litoralul românesc rămâne, an de an, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români - dar tot an de an, aceiași turiști cad în aceleași capcane, de la anunțuri false de cazare, la facturi umflate la restaurant. Iată cele mai frecvente greșeli, documentate din experiențele reale ale vacanțiștilor din acest sezon.

1. Rezervă cazarea direct pe rețelele sociale, fără verificare

Cea mai costisitoare greșeală rămâne, de departe, rezervarea unei cazări în urma unui anunț găsit pe Facebook sau pe un site neoficial. Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a tras un semnal de alarmă chiar în acest sezon, avertizând că escrocii publică anunțuri cu apartamente sau vile care nu există în realitate, cer avans într-un cont personal, fără nicio garanție contractuală, iar turiștii ajung pe litoral fără nicio cazare reală.

Soluția: folosește platforme de cazare oficiale sau agenții de turism acreditate, verifică locația exactă prin Google Maps și citește cu atenție recenziile - mai ales pe cele mai recente, nu doar pe cele afișate primele.

2. Nu-și fac un buget realist înainte de plecare

Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, atrage atenția că subestimarea bugetului de vacanță duce rapid la neplăceri - prețurile locale pot fi mai mari decât te aștepți, iar cheltuielile neprevăzute (parcare, șezlong, activități suplimentare) se adună repede. Recomandarea ei: stabilește dinainte un buget zilnic realist și include o rezervă de cel puțin 20% pentru cheltuieli neprevăzute.

3. Se lasă „luați prin surprindere" de prețurile de la restaurant

Prețurile din stațiunile litoralului au devenit, în ultimii ani, un subiect constant de conversație - și de nemulțumire. Un singur mic costă azi în jur de 8 lei, deci o porție obișnuită de patru ajunge la 32 de lei, fără garnitură sau băutură. O ciorbă de văcuță sau de perișoare costă în jur de 21-22 de lei, iar preparatele tarifate la 100 de grame pot ridica rapid nota de plată la felul principal.

Nu toată lumea pleacă nemulțumită, totuși: o turistă care a documentat, leu cu leu, o masă completă pentru două persoane la un restaurant tip „împinge tava" din Mamaia (două ciorbe, saramură de crap, pulpă de pui, garnituri și mămăligă) a ajuns la un total de 157,20 lei - o sumă considerabilă, dar, spunea ea, „nu atât de exagerată" pe cât se vorbește. Concluzia practică: verifică meniul și prețurile afișate înainte de a te așeza la masă, mai ales dacă preparatele sunt tarifate la gram, nu la porție.

4. Nu compară prețul șezlongurilor înainte de a alege plaja

Prețul unui șezlong poate varia enorm de la o zonă la alta a aceleiași stațiuni - în Mamaia, de exemplu, tarifele pot ajunge și la 150 de lei pe zi pentru un singur șezlong, în zonele mai căutate, comparativ cu variante mult mai accesibile la doar câteva sute de metri distanță. Merită să faci un tur scurt al plajei înainte să te instalezi definitiv, mai ales dacă rămâi mai multe zile în aceeași stațiune.

5. Merg desculți prin zonele „premium", fără să verifice starea nisipului

Un aspect mai puțin discutat, dar frecvent semnalat de turiști recent: unele porțiuni de plajă, chiar și în zonele promovate drept „premium", pot avea nisip amestecat cu resturi de scoici, pietriș sau chiar rămășițe de la lucrările de întreținere a plajei, aflate încă în desfășurare în plin sezon. Recomandarea de bun-simț: papuci de plajă la îndemână, mai ales pentru cei cu copii mici.

6. Ignoră lunile mai accesibile din sezon

Cea mai aglomerată - și, implicit, cea mai scumpă - perioadă de pe litoral rămâne 15 iulie-20 august, când atât prețurile, cât și gradul de ocupare ating maximul anului. Puțini turiști iau în calcul o alternativă mult mai avantajoasă: luna septembrie, când apa mării rămâne caldă (20-22°C), plajele sunt mult mai libere, iar prețurile scad, în medie, cu 20-30% față de vârful sezonului.

7. Nu verifică deloc taxele și comisioanele bancare pentru plățile din vacanță

O greșeală mai puțin vizibilă, dar cu impact real asupra bugetului: mulți turiști nu verifică, înainte de plecare, comisioanele pe care banca lor le percepe pentru plăți cu cardul sau retrageri de numerar, mai ales dacă vacanța presupune și ieșiri în afara țării. Potrivit specialiștilor în finanțe personale citați de Washington Post, deciziile mici, luate zi de zi, legate de schimbul valutar sau metoda de plată, pot costa, cumulat, sute de euro în comisioane ascunse.

Majoritatea acestor greșeli au ceva în comun: pot fi evitate complet printr-o pregătire de doar câteva minute, înainte de a pleca la drum - verificarea unei recenzii, un buget scris pe hârtie, sau un simplu tur al plajei înainte de a alege un loc la soare. Diferența dintre o vacanță reușită și una plină de frustrări stă, de multe ori, exact în aceste detalii mărunte, ignorate în graba de a ajunge cât mai repede pe plajă.

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