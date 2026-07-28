Alexandru Rogobete: „Există manageri de spitale și șefi de secție care îi amenință pe medici”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, aduce grave acuzații la adresa unor manageri de spitale și șefi de secții. El susține că are informații conform cărora aceștia ar amenința personalul medical cu privire la participarea la grevă.

„Am aflat că există manageri de spitale și șefi de secție care îi amenință pe medici, rezidenți și asistente că, dacă participă la grevă, își vor pierde locul de muncă. Vreau să spun un singur lucru: să nu cumva să vă fie frică de ipocriții și impostorii ăștia!

Managerul care își amenință medicii, rezidenții, asistentele sau orice alt angajat pentru că își exercită un drept nu mai are ce căuta în fruntea unui spital.

Plecați acasă! România are nevoie de manageri care inspiră încredere, nu de oameni care conduc prin servilism.

Aveți grijă! Un manager este judecat după performanță, după indicatori și după felul în care își respectă oamenii, nu după câte amenințări face într-o zi. Sunt convins că, dacă am lua la rând rezultatele unor astfel de manageri, mulți ar avea ei înșiși serioase probleme să își justifice mandatul”, a scris pe Facebook, Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății le transmite angajaților din sistemul de sănătate să nu se lase intimidați și le dă asigurări că nimeni nu le va desface contractele de muncă pentru participarea la grevă.

„În loc să amenințați medicii, uitați-vă în oglindă și întrebați-vă dacă performanța voastră vă recomandă să mai conduceți acel spital. Pentru unii, răspunsul nu este deloc confortabil.

Vreți să amenințați pe cineva? Amenințați-mă pe mine! Nu pe cei care stau nopți întregi la căpătâiul bolnavilor, pe cei pe care îi umiliți doar pentru că își cer drepturile. Nu aveți nicio limită? Ați uitat care este limita mandatului vostru? Vă spun eu: limita voastră este legea!

Nu vă este rușine? Dragi colegi, medici, rezidenți, asistente, infirmiere și întreg personalul medical, nu vă lăsați intimidați. Drepturile voastre nu pot fi anulate prin amenințări de niște impostori! Nu o sa vǎ desfacǎ nimeni contractul de muncǎ! Nu sunteți singuri! Mergeți înainte! Încrederea ne face bine. O să fie bine!”, și-a încheiat mesajul fostul ministru al Sănătății.

(sursa: Mediafax)