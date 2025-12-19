De ce românii renunță la electronicele noi: piața pre-owned explodează în 2026

Piața electronicelor pre-owned intră în 2026 într-o etapă de maturizare accelerată, pe fondul inflației, al scumpirii tehnologiei noi și al orientării tot mai accentuate către soluții sustenabile. Segmentul, considerat cândva o alternativă de compromis, devine rapid o alegere strategică pentru consumatorii care caută performanță, siguranță și un raport corect între preț și calitate.

5 tendințe care influențează piața electronicelor pre-owned în 2026

Într-un context economic dificil, în care prețurile cresc mai rapid decât veniturile, consumatorii își regândesc prioritățile. Potrivit analizelor din industrie, piața electronicelor pre-owned evoluează de la statutul de opțiune secundară la cel de soluție principală, inclusiv în România.

„Este o realitate a pieței actuale atenția tot mai mare pe care consumatorii o acordă raportului calitate–preț. Iar produsele pre-owned oferă exact acest tip de echilibru: acces la tehnologie performantă la costuri semnificativ reduse”, spune Cosmin Popovici, director general al MAGNOR, companie cu acționariat românesc care administrează una dintre cele mai diversificate platforme de tranzacționare a electronicelor pre-owned, dar și a produselor de lux, bijuteriilor și lingourilor din aur.

„Contextul economic este complicat, prețurile cresc mai repede decât veniturile, iar oamenii caută alternative inteligente care să le permită accesul la tehnologie performantă fără costuri excesive. Ceea ce în urmă cu câțiva ani era o soluție de rezervă este astăzi o alegere strategică”, explică reprezentantul MAGNOR.

1. Pre-owned devine opțiune principală, nu alternativă

Dacă în urmă cu un deceniu electronicele pre-owned erau percepute drept o soluție de compromis, în 2026 ele devin o alegere firească pentru un număr tot mai mare de consumatori. Profesionalizarea pieței, standardizarea proceselor de testare și transparența evaluării produselor contribuie decisiv la această schimbare de percepție.

„Și în România, prejudecata că un device nou este neapărat și mai bun se estompează rapid. Consumatorii devin mai pragmatici și aleg adesea tehnologie premium pre-owned în locul modelelor entry-level noi”, spune Cosmin Popovici.

2. Prețurile flagship-urilor schimbă comportamentul de cumpărare

Creșterea accelerată a prețurilor pentru modelele de top determină o migrare vizibilă către piața pre-owned. Diferențele de preț, care pot ajunge frecvent la 40–50% față de produsele noi, permit utilizatorilor să facă upgrade mai des, fără presiunea bugetară asociată achizițiilor clasice.

„Vedem tot mai mulți clienți care își actualizează mai des device-urile prin pre-owned, fără să renunțe la nevoia de performanță”, adaugă Cosmin Popovici.

3. Telefoanele vechi devin surse de finanțare pentru achiziții noi

Dispozitivele vechi nu mai sunt abandonate în sertare. Programele de buy back câștigă popularitate și transformă electronicele uzate în resurse financiare reale, cu beneficii multiple:

reducerea risipei electronice;

recuperarea valorii reziduale a device-urilor;

sprijin financiar într-o perioadă marcată de cheltuieli ridicate.

4. Garanțiile, certificările și sustenabilitatea devin criterii decisive

Pe măsură ce piața se maturizează, așteptările consumatorilor cresc. Testarea profesională, garanțiile reale, trasabilitatea și evaluarea transparentă a stării produselor devin standarde esențiale.

În paralel, sustenabilitatea devine un criteriu real de achiziție. Generațiile tinere privesc pre-owned nu ca pe o soluție impusă de constrângeri financiare, ci ca pe o alegere responsabilă, care contribuie la reducerea deșeurilor electronice și la protejarea mediului.

5. Pre-owned intră puternic în zona premium

Segmentul premium este motorul de creștere al pieței în 2026, potrivit datelor furnizate de MAGNOR. Interesul consumatorilor se extinde dincolo de smartphone-uri, incluzând laptopuri business, smartwatch-uri performante, console de ultimă generație și chiar produse premium din zona orologeriei.