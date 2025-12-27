Obiceiuri simple care te ajută să consumi mai puțin alcool

Reducerea consumului de alcool este un obiectiv comun. Alcoolul afectează negativ starea de spirit, somnul, energia și digestia și crește riscul de boli cronice. Fie că este vorba de o noapte de consum excesiv de alcool sau de mai multe nopți pe săptămână, „alcoolul are impact asupra fiecărui sistem de organe din corp, inclusiv ficatul, intestinul, sistemul nervos central și chiar țesutul adipos”, a explicat Val Warner, potrivit Eating Well.

Cercetări recente arată că nu există cu adevărat o cantitate benefică de alcool. Chiar și consumul moderat de alcool poate crește riscul de boli și accidente. Consumul moderat de alcool presupune până la două băuturi pe zi pentru bărbați și una pe zi pentru femei. Dacă o persoană nu este gata să renunțe complet, orice reducere a consumului poate ajuta.

„Chiar și reducerea consumului de alcool în câteva zile ale săptămânii poate face o diferență vizibilă în ceea ce privește starea de spirit și sănătatea și bunăstarea generală”, a spus Jane Leverich.

Între petreceri, întâlniri romantice și seri în oraș, reducerea consumului de alcool poate părea descurajantă. „Există presiunea socială, obiceiurile pe care nu realizezi că le-ai format și faptul că adesea se strecoară în părțile vieții care se simt ca niște mici recompense”, a transmis Leverich.

Metode simple care te ajută să reduci consumul de alcool

Schimbarea rutinei nocturne

Experții sunt de acord că un punct de plecare excelent este concentrarea pe obiceiuri sănătoase. Astfel, o metodă foarte bună este modificarea rutinei nocturne în special în cazul celor care ies în oraș sau petrec weekendurile cu prietenii.

Pentru mulți, consumul de alcool urmează un tipar al obiceiurilor, adică un model cerebral alcătuit dintr-un semnal, o poftă, un răspuns și o recompensă. Experții îl descriu astfel: ajungi acasă de la serviciu (semnal), te simți stresat și vrei să te relaxezi (poftă), bei o băutură (răspuns) și te simți relaxat și destins după ziua respectivă (recompensă). Deciziile se iau aproape în mod automat, iar o nouă rutină ar putea ajuta foarte mult.

Cea mai eficientă rutină nocturnă abordează aceleași nevoi pe care le satisfăcea alcoolul, dar în moduri mai sănătoase. În funcție de obiectivele și de motivele fiecăruia privind consumul de alcool, una sau mai multe dintre următoarele strategii poate ajuta.

Mișcare

Mișcă-te. Mișcarea este una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce stresul și de a marca sfârșitul zilei de lucru. Acest lucru nu necesită un antrenament intens deoarece chiar și o plimbare de 10 minute în jurul blocului contează. Mișcarea nu numai că îmbunătățește starea de spirit, dar schimbă și mediul înconjurător într-un moment în care în mod normal consumi alcool.

Băutură fără alcool

Încearcă o nouă băutură fără alcool. Aceasta este o schimbare simplă care nu necesită schimbarea mediului sau a altor obiceiuri, fiind un punct de plecare ușor. Se poate aplica la domiciliu sau la restaurant.

Găsește modalități sănătoase de relaxare. Deși mulți oameni beau pentru a se relaxa și a se pregăti pentru un somn odihnitor, alcoolul nu este atât de eficient pe cât se crede. Alcoolul crește nivelul de cortizol, iar consumul excesiv poate altera capacitatea creierului de a gestiona stresul.

Alte metode

Alte sfaturi pentru a reduce consumul de alcool sunt programarea unor zile fără alcool și eliminarea acestuia din casă. De asemenea, ajută discuțiile despre alcool cu cei apropiați și o vizită la un medic în cazurile mai complicate.