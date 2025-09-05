Trenurile vor circula din nou pe ruta Târgoviște-Pietroșița, de luni

„Vestea mult așteptată de călătorii cu trenul din nordul judetului Dâmbovița a venit!" - anunță Săvoiu. „Conducerea CFR SA m-a asigurat ca se fac toate pregătirile necesare ca linia Doicești- Pietroșița să poată să intre în circulație feroviară normală de luni, 8 septembrie 2025. La fel și conducerea TFC, operatorul feroviar de călători din zona de la nord de Târgoviște este pregătit să reia cursele din mersul trenurilor care au fost suspendate ca urmare a incidentului din incinta SOCERAM”, a scris secretarul de stat pe pagina sa de Facebook.

Citește pe Antena3.ro Sub această vilă aparent obișnuită se află cel mai mare buncăr de lux din lume. Cum arată în interior resortul cu cer artificial