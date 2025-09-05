Trenurile vor circula din nou pe ruta Târgoviște-Pietroșița, de luni

x close
de Diana Scarlat    |    05 Sep 2025   •   16:41
Sursa foto: Ionuț Săvoiu

Secretarul de stat Ionuț Săvoiu, reaponsabil cu transportul feroviar, a făcut precizări privind reluarea circulației trenurilor Transferoviar Călători pe ruta Târgoviște-Pietroșița, după ridicarea restricțiilor impuse în urma unui incident care a avut loc la Doicești, anul trecut.

„Vestea mult așteptată de călătorii cu trenul din nordul judetului Dâmbovița a venit!" - anunță Săvoiu. „Conducerea CFR SA m-a asigurat ca se fac toate pregătirile necesare ca linia Doicești- Pietroșița să poată să intre în circulație feroviară normală de luni, 8 septembrie 2025. La fel și conducerea TFC, operatorul feroviar de călători din zona de la nord de Târgoviște este pregătit să reia cursele din mersul trenurilor care au fost suspendate ca urmare a incidentului din incinta SOCERAM”, a scris secretarul de stat pe pagina sa de Facebook.

Subiecte în articol: Târgoviște-Pietroșița transferoviar grup Ionuț Săvoiu
