SUA relaxează restricțiile pentru Mythos 5: AI-ul Anthropic revine în utilizare limitată

Guvernul american redeschide parțial accesul la modelul AI blocat al Anthropic

Guvernul Statelor Unite a aprobat, în mod limitat, reluarea accesului la modelul de inteligență artificială Mythos 5 dezvoltat de compania Anthropic, după ce anterior a impus restricții din motive de securitate națională. Decizia marchează o schimbare importantă în abordarea Washingtonului față de AI-ul avansat, într-un context global tensionat privind securitatea cibernetică și competiția tehnologică cu China, potrivit CNN.

SUA revine parțial asupra interdicției pentru Mythos 5

Guvernul american a permis companiei Anthropic să ofere acces limitat la modelul său avansat Mythos 5 unui grup restrâns de parteneri considerați „de încredere”, inclusiv organizații din domeniul securității cibernetice și infrastructurii critice.

Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile au ordonat suspendarea utilizării modelului, invocând riscuri de securitate națională și posibilitatea ca tehnologia să fie exploatată de actori ostili.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a transmis într-o scrisoare oficială că „măsurile de protecție adecvate sunt acum implementate”, permițând reluarea accesului într-un cadru strict controlat.

Ce modele AI sunt afectate de decizie

Potrivit companiei, decizia vizează exclusiv modelul Mythos 5, considerat cel mai puternic instrument AI al său în zona de securitate cibernetică. Varianta mai ușoară, denumită Fable 5, rămâne în continuare restricționată și nu a fost inclusă în autorizarea actuală.

Anthropic a transmis că lucrează la restabilirea accesului pentru partenerii aprobați și că dialogul cu autoritățile americane continuă pentru o eventuală extindere a utilizării modelului.

Tensiuni între securitate și inovație

Restricțiile inițiale au fost introduse după ce experți în securitate cibernetică au avertizat că modele AI avansate precum Mythos 5 ar putea accelera identificarea și exploatarea vulnerabilităților informatice.

Administrația americană încearcă să mențină un echilibru dificil: pe de o parte, protejarea infrastructurii critice, iar pe de altă parte, menținerea avantajului competitiv în fața rivalilor globali, în special China.

În paralel, autoritățile au exercitat presiuni și asupra altor companii de AI, inclusiv asupra OpenAI, pentru a limita lansarea unor modele considerate prea puternice fără suficiente garanții de siguranță.

Conflict juridic și acuzații de „risc de lanț de aprovizionare”

Relația dintre guvernul SUA și Anthropic a fost tensionată în ultimele luni. La un moment dat, compania a fost clasificată drept „risc de lanț de aprovizionare”, ceea ce a echivalat cu o formă de blocare indirectă în contractele guvernamentale.

Anthropic a contestat decizia în instanță, obținând o victorie preliminară, în timp ce negocierile cu autoritățile continuă.