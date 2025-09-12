Vești bune pentru românii cu venituri mici. În ce condiții se acordă voucherele sociale de 250 de lei

Acestea se acordă sub formă de tichete pentru produse alimentare și mese calde, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Sprijinul va fi acordat în două tranșe, fiecare în valoare de 125 de lei.

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care reglementează continuarea acordării acestor tichete sociale până în decembrie 2025, în cadrul Programului „Sprijin pentru România”.

Cine sunt beneeficiarii

Voucherele se acordă pensionarilor de peste 65 de ani care primesc indemnizație socială, copiilor și adulților cu handicap grav, accentuat sau mediu, a căror venituri lunare nu depășesc 2.000 lei, precum și familiilor și persoanelor singure care au venit minim de incluziune.

Peste 1,6 milioane de persoane vor beneficia de acest ajutor, iar bugetul alocat pentru alimentarea cardurilor sociale se ridică la 372 milioane lei.

Finanțarea acestor măsuri provine din bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (POIDS).

Sprijin pentru elevii defavorizați

De asemenea, Guvernul a majorat bugetul pentru elevii defavorizați din învățământul preuniversitar de stat (preșcolar, primar, gimnazial), al căror număr se ridica la circa 674.000 în anul școlar 2024–2025.

Aceștia vor primi tichete sociale în valoare anuală de 500 lei, susținute din fonduri europene nerambursabile, în cadrul programului POIDS, potrivit observatornews.ro.