XTB România: Top 10 companii care ar putea surprinde investitorii în 2026

XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale, a lansat topul celor 10 companii în care se poate investi și care pot surprinde investitorii anul acesta, scrie financialmarket.ro.

Lista, realizată de Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, include giganți din tehnologie, energie, servicii pentru petrol, minerit și metale strategice, dar și din domeniul serviciilor financiare.

„2026 poate fi un an de transformare, cu oportunități, dar și cu riscuri care pot produce corecții temporare. Tocmai de aceea, selecția activă și gestionarea riscului vor conta mai mult decât în perioadele cu trend liniar”, subliniază Claudiu Cazacu.

Selecția XTB urmărește, așadar, companii care ar putea fi influențate în 2026 de factori variați, precum dinamica unor industrii sau modul în care investitorii privesc teme importante de piață precum AI, energia și resursele strategice.

„În 2026, cel mai important este să rămâi disciplinat și să nu confunzi impulsul pieței cu o direcție sigură. Lista este un punct de pornire util pentru documentare, nu un substitut pentru analiza proprie”, declară Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Informații importante despre estimările privind domeniile și companiile ce merită urmărite în acest an au fost prezentate de Claudiu Cazacu și în webinarul educațional „ Perspective bursiere 2026 – Cine câștigă, cine pierde?” (înregistrarea fiind disponibilă în secțiunea Educație în aplicația XTB).

„Tema AI rămâne relevantă, dar nu înseamnă că toate companiile vor evolua în aceeași manieră. În perioadele de rotație, capitalul nu părăsește neapărat sectorul, ci se repoziționează între nume, în funcție de percepție, evaluare și capacitatea de execuție. Materiile prime și metalele strategice revin în discuție atunci când geopolitica și lanțurile de aprovizionare se tensionează. Nu vorbim despre certitudini, ci despre scenarii care pot influența interesul investitorilor”, a punctat Claudiu Cazacu.

Cele zece companii care ar putea surprinde investitorii în 2026:

1. Google

Uriașul din domeniul căutărilor de pe Internet a fost perceput, în mare parte din 2025, ca fiind de partea greșită a revoluției AI. Părerile au început să se schimbe, însă, la anului. Intrarea lui Buffett prin intermediul Berkshire Hathaway în acționariat a fost motiv de entuziasm pe bursă, iar lansarea modelului Gemini 3 a dizolvat pesimismul. Acțiunile au atins noi vârfuri record, iar fenomenul ar putea continua anul acesta, dacă sentimentul rămâne favorabil tehnologiei și inteligenței artificiale.

2. Chevron

Gigantul petrolier produce aproximativ un sfert din rezerva Venezuelei, ceea ce o poate poziționa favorabil dacă urmează o accelerare a exploatării, în contextul intervenției SUA. Pe termen mai lung, investițiile pot reactiva potențialul resurselor și pot genera exporturi mai ample. Într-un context internațional tensionat, episoadele de apreciere ale petrolului ar putea susține veniturile, dar o perioadă prelungită de prețuri „amorțite” rămâne un risc.

3. Halliburton

Halliburton este o companie de servicii și infrastructură pentru sectorul petrol și gaze. Infrastructura de producție a Venezuelei are nevoie de investiții foarte mari în următorii ani, iar în scenariul potrivit companiile de servicii ar putea reveni în țară, cu oportunități majore pentru afaceri. Riscurile politice și întârzierile de implementare rămân relevante.

4. Cameco

Cameco este unul dintre cei mai mari producători de uraniu din lume, deci expunerea companiei este legată de energia nucleară. Creșterea cererii globale de energie, inclusiv pentru centrele de date, readuce în discuție rolul nuclearului.

5. Perpetua Resources

Perpetua Resources operează un proiect în Idaho care vizează producția de antimoniu, un metal utilizat în industria de apărare. Proiectul are în plan pornirea producției în 2029. Compania estimează și o componentă importantă de aur, 4,2 milioane de uncii în 15 ani. După aprecieri puternice inclusiv în ianuarie 2026, faptul că producția este încă la câțiva ani distanță poate face titlurile sensibile la schimbări de apetit pentru metale și materii prime.

6. Trilogy Metals

Trilogy Metals deține participații în proiecte polimetalice, cupru, zinc, aur, argint, plumb, cobalt, dar și germaniu și galiu, metale asociate industriei semiconductorilor. Compania a atras atenția după ce SUA a anunțat o investiție, preluând 10% din acțiuni. Având în vedere tensiunile SUA-China și interesul pentru lanțuri de aprovizionare, astfel de expuneri pot reveni în atenție. Volatilitatea ridicată a acțiunilor rămâne un risc.

7. Micron

Micron este un producător de cipuri de memorie, cu expunere directă la cererea din centrele de date. Cererea pentru memorie HBM utilizată în infrastructura AI a dus deja la scumpiri puternice pentru anumite produse DRAM, iar semnale din piață indică presiuni care pot ajunge și în prețurile laptopurilor și a PC-urilor. Micron are în plan o expansiune a producției, cu fabrici noi în SUA, Singapore și Japonia.

8. Siemens Energy

Siemens Energy, divizia de energie a Siemens, este activă în zona de echipamente și soluții pentru generare de energie, inclusiv turbine pe gaz. Titlul a fost între cele mai performante din Stoxx 600 doi ani la rând, susținut de cererea mare pentru energie dezvoltată rapid și operabilă facil. Deși evaluările sunt ridicate, contractele care acoperă capacitatea de producție pe mai mulți ani sunt văzute ca un motor de creștere a profitului, cu estimări de câștig pe acțiune mai mari până în 2026.

9. Banco Santander

Banco Santander este o bancă internațională cu prezență puternică în America de Sud. Acordul UE Mercosur este văzut ca un potențial catalizator pentru comerț și servicii transfrontaliere, iar banca ar putea beneficia prin poziționarea în ambele regiuni. Titlurile pot fi percepute și ca o diversificare față de teme sensibile la sentimentul legat de AI.

10. BASF

BASF este un gigant din industria chimică, cu expunere importantă la cererea din agricultură și industrie. Compania ar putea beneficia de reducerea taxelor vamale către Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, dacă agricultura din aceste țări accelerează și crește cererea pentru produsele sale. În același timp, faptul că titlurile au stagnat mai mulți ani sugerează prudență din partea investitorilor.