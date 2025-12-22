x close
Analiză TradeVille: Ce dividende ar putea distribui în 2026 companiile listate la BVB

de Adrian Stoica    |    22 Dec 2025   •   14:45
Media randamentelor la dividendele ce urmează să fie distribuite în anul 2026 de către companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) este de 3,6%, mai mică cu 0,5 puncte procentuale față de estimările pe selecția de companii făcută anul trecut, care avea un randament mediu de 4,1%, conform estimărilor făcute de firma de brokeraj TradeVille.

Raportul arată că în top 3 companii cu cel mai mare randament al dividendului ce va fi distribuit în 2026 se numără Conpet (8,8%), Alumil (7%) și Farmaceutica Remedia (6,9%). La coada clasamentului se află Digi Communications (0,1%), Antibiotice Iași (0,4%) și Transport Trade Services (1%).

„Estimarea dividendelor are la bază profitul net estimat pentru anul următor, care ține cont de sezonalitatea profiturilor, mai exact ponderea ultimului trimestru din an. De asemenea, rata de alocare a dividendelor este cea aferentă dividendelor care au fost plătite în 2025. Pentru companiile care au făcut excepție de la prezenta metodologie sunt notate comentarii”, potrivit raportului realizat de TradeVille.


Media randamentelor estimate, sub rata inflației prognozată de BNR

„Astfel, media randamentelor estimate înregistrată de selecția de companii din prezentul raport se găsește ușor sub rata inflației prognozată de BNR pentru finalul anului 2026, de 3,7%. Cu toate acestea, 12 dintre cele 28 de companii pentru care s-au realizat estimări dețin un posibil randament superior inflației prognozate”, mai notează TradeVille.

Raportul prezintă o selecție de companii din indicele BETPlus care au potențial să distribuie dividende în anul 2026 din profitul net înregistrat în anul curent.

 

