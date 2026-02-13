13 giganți siderurgici sunt interesați de Sidex Galați. Care este prețul de pornire?

Licitația, organizată de administratorii judiciari Euro Insol și Casa de Insolvență Transilvania în consorțiu, este programată pentru 12 martie 2026, după o campanie intensă de promovare pe piața globală.

Casa de Insolvenţă Transilvania a precizat că preţul de pornire este de 690 milioane euro pentru întreaga platformă industrială, respectiv activele Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi, plata integrală a datoriilor faţă de creditorii garantaţi şibugetul de stat, cei mai importanţi fiind fosta EximBank şi ANAF.

Însă la suma stabilită în cadrul licitației, viitorul proprietar va trebui să mai investească 200 de milioane de euro pentru a reporni combinatul.

Jucători de top în competiție

Revenirea fostului Sidex Galați cu proprietarul GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjev Gupta, a eșuat, astfel că se caută alt investitor.

Până în prezent s-au purtat discuții cu 13 companii însă urmează manifestarea de interes, care se produce în două etape, după cum a explicat Paul Cîrlănaru, administrator concordatar pentru Profit.ro, citat de stiripesurse.ro. Părțile interesate pot cere caietul de sarcini u toate informațiile, iar apoi se înscriu la licitație, oferind însă și o scrisoare de garanție bancară.

Printre candidați se află JSW Steel - cel mai mare producăor de oțel din India, Jindal Group, Galiawa Group - producător de oţel şi materiale de construcţii din Irak, Metinvest - controlat de miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov, DeLong Steel China, KMC Steel din Turcia, consorțiul european Steel Mont din Germania.

De asemenea, UMB Grup România, deținută de Dorinel Umbrărescu, și-a manifestat interesul.