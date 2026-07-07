Investiția care schimbă România. Proiect american de miliarde de dolari pentru infrastructura viitorului

Investiții de miliarde de dolari în centre de date ar putea transforma țara noastră într-unul dintre cele mai importante hub-uri din Europa Centrală și de Est.

În prezent, România găzduiește 63 de centre de date, iar numărul acestora este în continuă creștere. Potrivit specialiștilor, avantajele competitive ale țării sunt conexiunile rapide la internet, costurile reduse de construcție și disponibilitatea specialiștilor din domeniul IT.

Cum funcționează centrele de date

Fiecare căutare pe internet, comandă online sau solicitare adresată unei aplicații bazate pe inteligență artificială este procesată în centre de date, unde mii de servere funcționează permanent.

Aceste facilități sunt echipate cu sisteme complexe de răcire, conexiuni de mare viteză și surse de alimentare de rezervă, necesare pentru funcționarea neîntreruptă a serverelor care procesează volume uriașe de informații.

„Orice aplicație de inteligență artificială are nevoie de o putere de calcul foarte mare pentru a înțelege solicitările utilizatorilor și pentru a genera răspunsuri. Rolul unui centru de date este să asigure infrastructura necesară funcționării permanente a acestor servere”, explică inginerul de rețea Răzvan Teodorescu.

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Proiect de un miliard de dolari în județul Cluj

Una dintre cele mai importante investiții anunțate vizează construirea unui centru de date dedicat inteligenței artificiale cuantice în apropierea localității Luna, lângă Câmpia Turzii.

Proiectul ar urma să fie dezvoltat pe un teren de aproximativ 84 de hectare, iar valoarea investiției este estimată la un miliard de dolari. Potrivit informațiilor prezentate, viitorul centru de date ar putea avea un consum de energie comparabil cu cel al unui oraș de dimensiunea Brașovului.

NVIDIA analizează o investiție de 4 miliarde de dolari

În paralel, gigantul american NVIDIA ia în calcul o investiție de aproximativ 4 miliarde de dolari în România, în contextul cererii tot mai mari pentru infrastructură destinată dezvoltării și funcționării aplicațiilor de inteligență artificială.

Expansiunea acestui sector generează și o cerere tot mai mare de specialiști. Multe companii întâmpină dificultăți în recrutarea personalului calificat. Însă angajații din industria IT pot face relativ ușor tranziția către domeniul centrelor de date și al infrastructurii pentru inteligență artificială, cu condiția să investească permanent în dezvoltarea competențelor.

România, tot mai atractivă pentru marile investiții

România ocupă în prezent locul 30 la nivel mondial în ceea ce privește piața centrelor de date, însă specialiștii estimează că țara noastră are potențialul de a deveni a doua cea mai importantă piață din Europa Centrală și de Est, după Polonia.

Printre avantajele competitive se numără infrastructura de internet de mare viteză, costurile de construcție cu aproximativ 25% mai mici decât în Europa de Vest și accesul la specialiști în domeniul tehnologiei, factori care atrag tot mai multe investiții în infrastructura digitală, potrivit observatornews.ro.