Alertă în sistemul energetic. Reactor oprit la Cernavodă. România cumpără energie la prețuri uriașe

Decizia a fost luată de Nuclearelectrica pentru a menține funcționarea în condiții de siguranță a sistemului de răcire, iar autoritățile au convocat Comandamentul Energetic pentru a analiza impactul asupra Sistemului Energetic Național.

România pierde 10% din producția de energie

Oprirea Reactorului 1 înseamnă retragerea din sistem a aproximativ 700 MW, echivalentul a aproape 10% din producția națională de energie electrică.

În prezent, consumul de energie al României este de aproximativ 7.300 MW, în timp ce producția internă se situează în jurul valorii de 4.000 MW. Diferența este acoperită prin importuri, într-o perioadă în care prețurile energiei pe piețele regionale rămân ridicate.

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Lipsa capacităților de stocare

Specialiștii atrag atenția că impactul opririi reactorului ar fi fost mai redus dacă România ar fi dispus de capacități mai mari de stocare a energiei. În imp ceBulgaria a folosit bani europeni pentru a realiza capacități de stocare, România vinde ieftin și cumpără scump.

În prezent, sistemele de baterii însumează puțin peste 600 MW, suficient pentru alimentarea consumului național timp de 15 minute. În lipsa unor facilități extinse de stocare, energia produsă la costuri reduse în timpul zilei, în special din surse fotovoltaice, nu poate fi utilizată în intervalele de consum maxim din timpul serii.

Experții din domeniu estimează că, dacă proiectele de stocare aflate în dezvoltare ar fi fost deja operaționale, necesarul de importuri ar fi putut fi redus cu aproximativ 20%.

Riscul opririi și celui de-al doilea reactor

Situația ar putea deveni și mai dificilă dacă nivelul Dunării va continua să scadă. Nuclearelectrica avertizează că și Reactorul 2 ar putea fi afectat în cazul în care condițiile hidrologice se deteriorează.

În același timp, prognozele meteorologice indică o lună august cu precipitații reduse, ceea ce ar putea diminua semnificativ producția de energie hidro și eoliană.

Specialiștii avertizează că reducerea simultană a producției nucleare, hidro și eoliene poate crea dificultăți în acoperirea consumului în orele de vârf și pe timpul nopții, crescând dependența României de importurile de energie.

Ce se va întâmpla cu facturile

În prezent, consumatorii care au contracte de furnizare cu preț fix nu vor resimți imediat impactul majorării costurilor de achiziție a energiei.

Totuși, experții avertizează că prețurile mai ridicate plătite de furnizori pentru energia importată ar putea fi reflectate în ofertele viitoare, la reînnoirea contractelor de furnizare.

Potrivit datelor din piață, cel mai ridicat preț al energiei importate din ultima perioadă a depășit 1.000 de euro/MWh, nivel care evidențiază presiunea exercitată asupra sistemului energetic în perioadele cu producție internă redusă, potrivit observatornews.ro.