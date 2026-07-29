O seară de adevăr pentru Craiova. Și pentru Baiaram

Pe „Ion Oblemenco”, cu stadionul plin și cu miza uriașă a calificării, Craiova nu mai are loc de jumătăți de măsură. Are nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență. Restul sunt povești.

Baiaram, între șapte milioane și... ultimul meci mare

Dacă tot se vorbește atât despre un transfer „la mai bine”, atunci diseară este momentul perfect pentru Ștefan Baiaram să arate de ce Mihai Rotaru îi pune o etichetă de șapte milioane de euro. Patronul Craiovei privește probabil în urmă, la transferul lui Valentin Mihăilă la Parma, pentru nouă milioane de euro. Numai că Mihăilă pleca după ce demonstrase constant că poate face diferența. Baiaram încă încearcă să convingă.

După plecarea lui Mitriță în China, conducerea clubului spera că decarul va ieși definitiv din umbra celui mai important jucător al Craiovei din ultimii ani. În schimb, despovărarea nu s-a transformat în explozia așteptată. Mai degrabă a rămas promisiunea că „la următorul meci va fi altfel”. Ultima prestație cu adevărat convingătoare? În victoria cu 1-0 împotriva lui Dinamo, pe 19 martie, la București. De atunci au trecut luni bune.

Vorba lui Liță Dumitru rămâne la fel de actuală: „Degeaba dai două goluri când scorul este deja 4-0. Decisiv ești când marchezi două goluri când adversarul conduce cu 1-0.” Exact aici pare să fie problema lui Baiaram. Are cifre, dar prea rar are și momentele în care schimbă cu adevărat destinul unui meci.

Campioană pe merit, dar nu datorită lui Baiaram

Eventul câștigat sezonul trecut este pe deplin meritat de Craiova. Numai că succesul alb-albaștrilor a fost ajutat și de faptul că rivalele au avut fiecare, pe rând, propriile crize.

FCSB s-a rătăcit prin play-out, U Cluj nu era încă pregătită să lupte până la capăt, Rapid și Dinamo și-au pus singure piedică, iar CFR Cluj s-a trezit prea târziu ca să mai recupereze terenul pierdut. În acest context, contribuția lui Baiaram la titlul Craiovei a fost mai degrabă una de lot decât una de lider. Iar un fotbalist pentru care se cer șapte milioane trebuie să fie omul care decide campionate și calificări, nu doar un nume frumos pe foaia de joc.

Diseară nu mai merg scuzele

Victoria cu 4-1 împotriva campioanei Belarusului părea să anunțe un sezon european liniștit. Returul a demonstrat însă că acel scor a fost mai degrabă o întâmplare fericită decât diferența reală dintre cele două echipe.

Acum provocarea este cu totul alta. Levski este o formație care a pus capăt dominației lui Ludogoreț în Bulgaria și vine la Craiova cu avantajul rezultatului din tur.

Oltenii vor avea nevoie de inspirația lui Mora, care în acest început de sezon pare mai „decar” decât decarul de pe tricou. Vor avea nevoie de forța lui Etim, de aportul lui Nsimba și, mai ales, de un Baiaram care să demonstreze că este pregătit pentru fotbalul mare despre care se vorbește atât. La 23 de ani nu mai poți trăi din statutul de „tânără speranță”. Este vârsta la care trebuie să fii decisiv, nu promițător. Dacă nu acum, atunci când? La 30 de ani?

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