Investiții URIAȘE în energie. Bogdan Ivan: "Proiectele româno-americane sunt coloana vertebrală a parteneriatului strategic"

„Nu vreau să fiu subiectiv, dar zona de energie, după discuțiile pe care le-am purtat cu omologul meu, ministrul energiei din SUA, Chris Wright, cu șeful Supremacy Council of Energy de la Casa Albă, plus șefii din Departamentul de Stat al Energiei, cu care deja lucrăm la un plan strategic între România și SUA, proiectele de energie dintre țările noastre reprezintă coloana vertebrală a parteneriatului nostru strategic. Pentru că sunt clare, sunt definite, avem aceleași obiective și interese”, a transmis Ivan, la PrimaTV.

Ministrul a explicat că parteneriatul energetic româno-american vizează investiții majore în producția de energie, în special în zona nucleară.

„Din punct de vedere al proiectelor noastre, da, am definit proiecte de aproximativ 30 de miliarde de dolari între România și SUA, în care stabilim, din punct de vedere practic, unde putem să lucrăm împreună și cum lucrăm împreună. Și acum lucrez în acest pachet împreună cu Chris Wright, ministrul energiei din SUA”.

Ivan a subliniat și importanța dimensiunii geopolitice a colaborării cu Washingtonul. „Cred foarte mult că e important, inclusiv ca mesaj geopolitic și geostrategic, să avem steagul SUA și în zona de explorare și exploatare a gazelor, în parteneriat cu noi, în proiectele energetice”.

Oficialul a precizat că partea americană își manifestă sprijinul inclusiv prin instituții financiare de stat.

„E foarte important să avem aceste capacități și e foarte important să finanțăm din aceste instrumente financiare, de la US Exim Bank, care e principalul instrument financiar, pe care Chris Wright și Scott Bessent, secretarul Trezoreriei și ministrul de finanțe al SUA, cu care am discutat personal de acest subiect, ne-au spus că oferă tot suportul pentru a finanța, inclusiv unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, inclusiv modernizarea unităților 1 și 2. Așa că am premise foarte clare pentru a folosi banii americani înspre a crește capacitățile noastre de producție a energiei nucleare în România”, a afirmat Ivan.