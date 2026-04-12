Tehnologie militară de top: România lansează primul portavion european pentru drone

Nava, construită integral în România, va intra în dotarea marinei militare portugheze și marchează un pas important al țării noastre în domeniul tehnologiilor militare de ultimă generație.

Caracteristici tehnice ale portavionului

Portavionul are 107 metri lungime și 22 metri lățime, cu o punte de aproape 100 de metri pentru drone aeriene și o rampă specială pentru lansarea vehiculelor subacvatice. Nava este pregătită pentru misiuni complexe, inclusiv intervenții de urgență pe mare, cercetare și operațiuni militare cu drone aeriene și maritime.

Echipajul este format din 90 de persoane, iar nava poate atinge o viteză maximă de 15 noduri. Dotările includ și un mic spital, ceea ce îi permite să fie operațională în diverse scenarii de urgență.

Construcția navei a costat aproximativ 130 de milioane de euro, finanțare provenită din fonduri europene.

Proiect NATO

Primul portavion european pentru drone reprezintă rezultatul colaborării între Portugalia, Olanda și România, în cadrul unui proiect NATO.

„Nu putem să folosim soluțiile de ieri pentru problemele de mâine. Contextul de securitate din Europa s-a schimbat rapid, iar cooperarea europeană este esențială pentru creșterea securității tuturor statelor membre”, a declarat Fernando Jorge Pires, adjunctul șefului forțelor navale portugheze, potrivit observatornews.ro.

Managerul proiectului, Alexander Lukiancik, a subliniat unicitatea portavionului.

„Marina portugheză a venit cu o idee inovatoare. Este prima navă europeană focusată pe drone și un exemplu de tehnologie avansată, cu potențial pentru alte state.”

Situație dificilă la șantierul naval Damen Galați

Lansarea navei vine însă într-un context tensionat pentru șantierul naval Damen Galați, unde o parte dintre angajați au fost trimiși în șomaj tehnic.

Șantierul este singurul din România care a produs nave militare pentru statele NATO, iar succesul portavionului reprezintă un semnal important pentru capacitatea tehnologică a industriei navale românești.