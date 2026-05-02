Alertă climatică: El Niño se intensifică rapid și va schimba complet vremea în vara 2026

Vara 2026, sub semnul unui Super El Niño: datele noi indică un impact climatic mult mai puternic decât se estima

Schimbările rapide din oceane și atmosferă rescriu prognoza pentru vara anului 2026. Noile analize arată că fenomenul El Niño se dezvoltă accelerat și ar putea atinge nivelul de „Super El Niño”, cu efecte majore asupra vremii la nivel global.

Vara 2026 aduce o schimbare climatică majoră

Intrarea în vara anului 2026 este marcată de transformări rapide și semnificative în sistemul climatic global. Cele mai recente date oceanice și atmosferice confirmă faptul că fenomenul El Niño evoluează mai rapid și mai intens decât estimările inițiale. Anomaliile detectate sub suprafața oceanului indică o traiectorie clară către un episod de tip „Super El Niño” în a doua jumătate a anului, scrie Severe Weather.

Această schimbare globală este alimentată de un val oceanic puternic, cunoscut sub numele de undă Kelvin, care s-a intensificat în ultimele săptămâni. Acesta a contribuit decisiv la încheierea influenței de durată a fenomenului La Niña. Pe măsură ce apa caldă urcă la suprafață, se produce o modificare a curenților atmosferici, inclusiv a jet stream-ului, ceea ce va influența tiparele meteorologice la scară planetară.

Ce este ENSO și de ce contează

Fenomenul dominant pentru vara 2026 este ENSO – Oscilația Sudică El Niño. Acesta reprezintă un ciclu climatic natural în Oceanul Pacific ecuatorial, caracterizat prin alternanța între faze reci (La Niña) și calde (El Niño), la intervale de aproximativ 1-3 ani.

Aceste faze nu influențează doar temperaturile oceanice, ci acționează ca un indicator major al schimbărilor din sistemul climatic global. Practic, ele modifică circulația atmosferică și, implicit, vremea la nivel mondial.

Faza caldă, El Niño, este asociată cu temperaturi mai ridicate ale apei în zona centrală a Pacificului. Această încălzire generează efecte în lanț, inclusiv modificări ale presiunii atmosferice și ale regimului de precipitații.

Apariția rapidă a unui posibil Super El Niño

Datele recente arată o accelerare spectaculoasă a tranziției de la La Niña la El Niño. Analizele evidențiază dispariția completă a anomaliilor reci și instalarea unui semnal clar de încălzire în regiunea ENSO.

Mai important, temperaturile ridicate sunt deja prezente în straturile subterane ale oceanului, la adâncimi între 50 și 250 de metri. Această masă de apă caldă, asociată undei Kelvin, a atins valori de până la 8 grade peste normal – un semnal puternic că fenomenul va deveni extrem de intens.

Modelele climatice indică o probabilitate ridicată ca acest episod să atingă pragul de Super El Niño, ceea ce înseamnă un impact global mult mai sever decât în cazul unui eveniment obișnuit.

Cum va influența vremea la nivel global

Un Super El Niño poate transforma complet tiparele meteorologice obișnuite. Printre efectele anticipate se numără fenomene extreme, precum inundații masive, secete severe și schimbări majore ale traseelor furtunilor.

Prognozele pentru vara 2026 sugerează deja anumite tendințe clare. În estul Statelor Unite și în estul Canadei, se așteaptă temperaturi mai moderate, influențate de zone de presiune scăzută. În același timp, Europa Centrală ar putea resimți un risc crescut de secetă, pe fondul modificării circulației atmosferice.

În ceea ce privește sezonul uraganelor din Atlantic, El Niño ar putea acționa ca un „scut natural”, reducând intensitatea și frecvența furtunilor.

Lecțiile trecutului: cum au arătat verile din anii cu Super El Niño

Analiza evenimentelor similare din trecut oferă indicii importante despre ce urmează. În verile asociate cu Super El Niño, s-a observat o tendință de presiune atmosferică scăzută în estul Americii de Nord și în Atlanticul de Nord.

Acest tipar favorizează un flux de aer mai nordic, ceea ce duce la temperaturi mai scăzute decât normalul în anumite regiuni din America de Nord. În schimb, în Europa, tendințele sunt mai variate: zonele centrale și nordice pot înregistra temperaturi peste medie, în timp ce vestul continentului poate avea episoade mai răcoroase.

Un semnal de alarmă pentru 2026

Evoluția rapidă a fenomenului El Niño și intensitatea prognozată ridică semne de întrebare serioase privind impactul asupra economiei, agriculturii și infrastructurii globale. Vara 2026 se conturează ca un punct de cotitură în dinamica climatică recentă.

Specialiștii avertizează că efectele nu vor fi uniforme și că unele regiuni vor resimți schimbări mai drastice decât altele. Cu toate acestea, direcția generală este clară: planeta intră într-o nouă fază climatică, cu potențial ridicat de fenomene extreme.