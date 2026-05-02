Criză fără precedent: prima mare companie aeriană care își oprește toate zborurile din cauza prețului la combustibil. Totul se întâmplă începând de astăzi

Mii de angajați rămân fără locuri de muncă, milioane de pasageri afectați

Industria aviatică americană se confruntă cu un șoc major: Spirit Airlines, unul dintre pionierii tarifelor ultra-low-cost, este pe punctul de a-și opri complet operațiunile. Decizia vine pe fondul creșterii dramatice a prețului la kerosen și al eșecului negocierilor pentru salvarea companiei, cu efecte în lanț pentru pasageri și pentru întreaga piață aeriană, potrivit CNN.

Spirit Airlines, în pragul colapsului: toate zborurile ar putea fi anulate

Compania aeriană low-cost Spirit Airlines urmează să anunțe oficial oprirea completă a zborurilor începând de sâmbătă, potrivit unor surse apropiate situației. Dacă decizia va fi confirmată, aceasta va deveni prima companie aeriană majoră din SUA care își închide definitiv activitatea în aproape 25 de ani.

Închiderea vine într-un moment critic, în care compania încerca să iasă din al doilea faliment. Planurile au fost însă date peste cap de creșterea accelerată a prețurilor la combustibil, alimentată de tensiunile geopolitice recente.

Negocierile cu autoritățile au eșuat în ultimul moment

În ultimele zile, Spirit Airlines a purtat discuții intense cu administrația americană pentru obținerea unui pachet de salvare. Deși negocierile erau într-un stadiu avansat, acordul nu a fost acceptat de un grup important de creditori.

Aceștia s-au opus condițiilor propuse, considerând că ar pierde sume importante în urma restructurării. În lipsa unui compromis, compania nu a mai avut soluții pentru a-și continua activitatea.

Impact major: milioane de pasageri și 17.000 de angajați afectați

Decizia de suspendare a zborurilor va avea efecte imediate și severe. Aproximativ 17.000 de angajați riscă să își piardă locurile de muncă, iar milioane de pasageri care aveau bilete rezervate pentru lunile următoare vor fi nevoiți să își regândească planurile de călătorie.

Doar în luna mai, Spirit avea programate aproximativ 9.000 de zboruri, ceea ce înseamnă în medie 300 de curse zilnic și circa 60.000 de pasageri afectați în fiecare zi.

Ce trebuie să facă pasagerii afectați

Cei care au achiziționat bilete prin card bancar sunt sfătuiți să solicite rambursarea direct de la banca emitentă. În schimb, pasagerii care au plătit numerar vor trebui să aștepte restituirea banilor în cadrul procedurilor de faliment, alături de ceilalți creditori.

Pentru cei deja aflați în călătorie, situația este și mai complicată. Aceștia vor fi nevoiți să își cumpere bilete de la alte companii, cel mai probabil la prețuri mult mai ridicate.

Prețurile biletelor ar putea exploda în SUA

Dispariția Spirit Airlines din piață va reduce capacitatea totală de zbor cu aproximativ 2% în această vară, ceea ce va pune presiune pe prețuri. Experții avertizează că tarifele ar putea crește semnificativ, pe fondul cererii mari și al ofertei limitate.

Modelul de business al Spirit, bazat pe tarife extrem de mici și taxe suplimentare pentru servicii, a contribuit ani la rând la menținerea unor prețuri scăzute în industrie. Eliminarea acestui jucător va afecta echilibrul pieței.

Combustibilul scump, lovitura finală pentru industrie

Toate companiile aeriene se confruntă cu creșterea costurilor la combustibil, care aproape s-au dublat de la izbucnirea conflictului din Iran. Kerosenul reprezintă a doua cea mai mare cheltuială pentru operatorii aerieni, după costurile cu personalul.

Deși companiile au încercat să compenseze prin majorarea tarifelor și introducerea de taxe suplimentare, concurența puternică le-a împiedicat să transfere integral aceste costuri către pasageri.

O industrie fragilă, cu falimente frecvente

Industria aviatică este una dintre cele mai vulnerabile la fluctuațiile economice și geopolitice. Costurile ridicate și marjele mici de profit fac ca falimentele să fie frecvente.

În ultimele decenii, piața s-a consolidat puternic, iar patru mari companii domină în prezent aproximativ 80% din zborurile interne din SUA. În acest context, dispariția Spirit Airlines ar marca un moment istoric, fiind prima închidere majoră de la începutul anilor 2000.