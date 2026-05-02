Un locotent-colonel de la ISU Braşov a decedat în avalanşa din Bucegi. Era unul dintre cei mai buni alpiniști

"Ne luăm rămas-bun, cu profund regret şi tristeţe, de la colegul nostru, locotenent-colonel Dan Colniceanu, care şi-a pierdut viaţa în Munţii Bucegi, surprins de o avalanşă în zona Văii Coştilei, la doar 35 de ani", este mesajul postat pe paginile de Facebook ale IGSU şi ISU Braşov.



Conform sursei citate, acesta a fost încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov, fiind "unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit".



"Muntele a fost marea sa pasiune, locul pe care l-a iubit enorm şi unde şi-a găsit mereu echilibrul, puterea şi chemarea. L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie şi l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieţii sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost şi ultimul drum. Plecarea sa lasă un gol imens în sufletele colegilor şi ale tuturor celor care l-au cunoscut. Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară nobleţe, un salvator devotat şi un iubitor al muntelui până în ultima clipă", se mai arată în mesaj.



Şeful formaţiei Buşteni din cadrul Salvamont Prahova, Sergiu Frusinoiu, a precizat anterior, pentru AGERPRES, că victima făcea parte dintr-un grup de trei persoane aflate la schi offpiste.



Celelalte două persoane au fost preluate de către salvamontişti pentru a fi coborâte de pe munte, a menţionat Frusinoiu.

