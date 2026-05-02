Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură comună de personalitate

Acest lucru a făcut ca lucrurile pe care le facem cu el să trădeze trăsături ale personalității noastre și ale felului în care suntem, potrivit ElEconomista.

Multe dintre gesturile noastre legate de telefon par banale, dar pot avea o semnificație mai profundă. De pildă, modul în care dăm volumul mai tare sau punem telefonul pe silențios ar putea spune ceva despre personalitatea noastră, potrivit psihologiei.

Potrivit unor cercetări, persoanele care își țin telefonul pe silențios au anumite trăsături comune, care explică de ce preferă această setare.

Unele studii sugerează că persoanele care își țin telefonul în modul silențios pot avea următoarele trăsături de personalitate:

Apreciază spațiul personal: sunt de obicei persoane care doresc să controleze interacțiunile din mediul lor și să stabilească limite clare față de ceilalți.

Își gestionează bine timpul: preferă să evite întreruperile și să se concentreze pe ceea ce fac.

Sunt mai atenți: eliminând distragerile, pot fi mai conștienți de mediul înconjurător și se pot concentra mai bine.

Pot fi mai introvertiți: unele persoane care preferă liniștea pot fi mai rezervate și mai gânditoare.

Caută liniștea: liniștea poate fi o modalitate de a reduce stresul și anxietatea.

(sursa: Mediafax)