Leul se apreciază simultan în raport cu euro și dolarul

de Redacția Jurnalul    |    25 Mai 2026   •   17:15
Hepta/Leul crește, euro și dolarul scad în prima zi a săptămânii

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2467 lei, în scădere cu 0,21 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2488 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,5067 lei, în scădere cu 1,64 bani (-0,36%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,5231 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7666 lei, în creştere cu 1,39 bani (+0,24%), faţă de 5,7527 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 661,6740 lei, de la 658,9182 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

