Ministerul Mediului pregătește un contract de 4 milioane de euro pentru consultanță și asistență tehnică

Aproape 20 de milioane de lei urmează să fie cheltuite de Ministerul Mediului, în urma unui contract scos la licitație în mandatul interimar al USR-istei Diana Buzoianu. Este vorba despre realizarea unor campanii media care vizează „prevenirea generării deșeurilor și compostarea individuală”. Afacerea, împărțită în patru loturi distincte, a fost scoasă la „mezat” în 19 mai 2026 și urmează să fie atribuită, prin licitație, luna viitoare, pe 26 iunie 2026. Iar printre beneficiarii menționați se numără inclusiv ONG-urile. Campania dorește să „educe” comportamentul de consum al populației. Motiv pentru care în contract intră și cercetări psihosociologice.

La data de 19 mai 2026, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la conducerea căreia se află ministra demisă și interimară Diana Buzoianu, a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare din care rezultă că dorește să contracteze servicii pentru elaborarea și desfășurarea Campaniei naționale de informare și conștientizare în domeniul gestionării deșeurilor, denumită „Prevenirea generării deșeurilor și compostarea individuală”.

Conform sursei citate, scopul achiziției îl constituie conceperea, dezvoltarea și implementarea unei campanii naționale unitare „de informare, educare și conștientizare a publicului” privind prevenirea generării deșeurilor, complementară campaniei „Reciclăm în România”, derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în perioada 2022 - 2023, cu finanțare din Fondul pentru Mediu, „pentru a asigura continuitatea eforturilor de comunicare publică a instituției privind implementarea politicilor naționale de economie circulară și gestionarea sustenabilă a deșeurilor”.

În anunțul de participare publicat, ministerul susține că „achiziția atinge și un alt obiectiv al Campaniei, și anume crearea unor punți de colaborare între diferite entități și categorii de public țintă, autoritățile locale, mediul de afaceri (HoReCa, retail, bănci de alimente), ONG-uri, instituții educaționale, producători și consumatori, cu scopul de a stimula parteneriate și inițiative comune pentru prevenirea generării deșeurilor, reducerea risipei alimentare, promovarea reutilizării, a reparației și a recondiționării, precum și pentru reducerea utilizării plasticului de unică folosință”.

Transformarea comportamentului de consum

Autoritatea contractantă mai adaugă că acest obiectiv se realizează prin mecanisme de tip „Call to Action”, prin care „campania depășește rolul informativ și devine un instrument participativ și colaborativ, contribuind la consolidarea unei culturi naționale privind economia circulară și transformarea comportamentelor de consum”.

Astfel, Ministerul Mediului propune să deruleze „mai mult decât o simplă campanie de informare și conștientizare la nivel național pe teme de mediu” și vizează „crearea unui spațiu de conexiune directă între diferite medii de activitate și comunități, pornind de la nevoile reale ale acestora, prin acțiuni colective și colaborative cu efect de transformare a risipei de orice fel în resursă, izolarea în colectare și intențiile bune în respect real pentru populație și mediu”.

Dincolo de aceste fraze, mai aflăm că afacerea a primit un buget inițial estimat la 16.000.000 de lei fără TVA, adică la 19.360.000 de lei cu TVA inclusă (3.872.000 de euro) și a fost împărțită în patru loturi.

Primul lot, cu un buget estimat la 4.600.000 de lei fără TVA, respectiv de 5.566.000 de lei cu TVA inclusă (1.113.200 de euro), constă în elaborarea unei Strategii unitare, CTA, cercetare și evaluare impact (Campanie unitară). Al doilea lot, care are alocat un buget estimat la 3.800.000 de lei fără TVA, respectiv la 4.598.000 de lei cu tot cu TVA (919.600 de euro), vizează Campania „Compostare și reducerea risipei alimentare”.

Condiții de participare

Cel de-al treilea lot, cu un buget inițial tot de 3.800.000 de lei fără TVA, respectiv la 4.598.000 de lei cu tot cu TVA (919.600 de euro), constă în Campania „Economie circulară (reducere, reparare, reutilizare și recondiționare)”. Iar al patrulea și ultimul lot al afacerii, care are, de asemenea, alocat un buget estimat inițial la 3.800.000 de lei fără TVA, respectiv la 4.598.000 de lei cu tot cu TVA (919.600 de euro), se referă la derularea Campaniei „Plastic de Unică Folosință (SUPD)”.

Din anunțul de participare citat, aflăm că autoritatea contractantă a pus o condiție eliminatorie pentru potențialii agenți economici interesați de afacere. Anume, că trebuie să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimele trei exerciții financiare (2023, 2024 și 2025) minimumul valorii estimate pentru fiecare dintre aceste patru loturi în parte.

În vederea atribuirii acordului-cadru și a loturilor în cauză, Ministerul Mediului organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie deschise în data de 23 iunie 2026, pentru toate loturile scoase la mezat.

Se vor efectua inclusiv cercetări psihosociologice

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții aflăm că Ministerul Mediului solicită, pentru acest proiect, prestarea serviciilor de campanii de publicitate și a serviciilor de organizare de evenimente.

Contractul în sine este finanțat din bugetul proiectului „Asistență tehnică pentru implementarea măsurilor de guvernanță din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, prin Programul de Dezvoltare Durabilă 2021- 2027.

De asemenea, se mai precizează că activitățile aferente proiectului constau în comunicare publică, realizarea de cercetări psihosociologice, elaborarea strategiei de informare și educarea pentru acțiune.

Concret, se solicită elaborarea strategiei generale de comunicare, inclusiv prin mecanismul „Call to Action”, care să stabilească direcția campaniei. Apoi, se cere realizarea cercetărilor psihosociologice, pentru a stabili nivelul de referință și pentru a putea demonstra modificarea nivelului informațional, de atitudini și comportamente în urma campaniei”. De asemenea, se solicită elaborarea unui ghid care să cuprindă idei, slogane-umbrelă, elemente vizuale distinctive și reguli de utilizare, realizarea și administrarea website-ului campaniei, actualizarea lui periodică, prin publicarea materialelor primite de la prestatorii campaniilor, dar și realizarea layout-ului pentru conturile oficiale de social-media (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok și Threads) și YouTube ale campaniei-umbrelă.

O altă cerință este elaborarea strategiei de media buying, producerea și difuzarea spoturilor video și audio aferente campaniei-umbrelă, la care se mai adaugă producerea de materiale, diseminarea materialelor de campanie și organizarea de conferințe regionale.

