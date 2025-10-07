Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu principalele valute, aurul a urcat la 555,6475 lei

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Oct 2025   •   15:15
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0916 lei, în urcare cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0886 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3652 lei, în creştere cu 0,33 bani (+0,07%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3619 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4704 lei, în creştere cu 1,11 bani (+0,20%), faţă de 5,4593 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit marţi cu 2,9418 lei (+0,53%), până la valoarea de 555,6475 lei, de la 552,7057, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

Subiecte în articol: leu valute aur
