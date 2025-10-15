Peste 75.000 de vizitatori, la Smart Urban Mobility 2025 – evenimentul care a adus viitorul orașelor la București

În perioada 7–12 octombrie 2025, peste 75.355 de vizitatori au explorat cele mai noi concepte de transport urban, vehicule electrice, soluții digitale și idei pentru un oraș mai verde și mai eficient.

Antena 3 CNN – partener activ al schimbării

La standul Antena 3 CNN, publicul a participat la demonstrații live, activări interactive și transmisiuni în direct, care au adus mai aproape tehnologia viitorului.

Postul de știri a realizat peste 320 de minute de transmisii live, conectând telespectatorii la cele mai importante dezbateri din cadrul evenimentului.

„Salonul Auto București a ajuns la ediția a XXII-a – o dovadă de performanță și încredere. Pentru prima dată, Antena 3 CNN organizează Smart Urban Mobility, un proiect care aduce împreună energiile celor care schimbă România în mod real. Le mulțumim celor 28 de parteneri care au fost alături de noi în această provocare”,

a declarat Adrian Ursu, director executiv Antena 3 CNN.

Dezbateri de top și recunoașterea inovației

Ediția din 2025 a reunit 32 de speakeri de renume – lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, experți în energie verde și inovatori din domeniul tehnologic.

Scopul dezbaterilor: definirea unei viziuni comune pentru mobilitatea inteligentă în România și Europa.

Evenimentul a adus împreună 28 de expozanți din domeniile auto, tehnologic și energetic, iar inovația a fost premiată în cadrul Galei „Smart Winners of Urban Mobility”, unde au fost acordate opt distincții speciale proiectelor care promovează mobilitatea urbană sustenabilă.

Copiii și educația pentru siguranță rutieră

Smart Urban Mobility 2025 a fost și despre viitorul tinerilor. Sute de elevi au participat la ateliere de educație rutieră organizate pe platforma exterioară a SAB.

Demonstrațiile practice, cursurile de siguranță și zona dedicată Campionatului Mondial de Formula 1 au atras mii de copii și părinți.

Publicul a putut testa aplicații de mobilitate urbană și a interacționat cu furnizori de soluții moderne – de la stații de încărcare electrică, la vehicule verzi și sisteme inteligente de gestionare a traficului.

Un pas real spre orașe mai inteligente

Smart Urban Mobility 2025 a arătat că atunci când autoritățile, mediul privat și mass-media colaborează, inovația devine realitate.

România face, prin astfel de inițiative, pași concreți către un model urban mai sustenabil, mai eficient și mai accesibil tuturor.

Antena 3 CNN demonstrează încă o dată că este un liant al ideilor care inspiră, conectând oamenii, tehnologia și soluțiile pentru un viitor inteligent și durabil.

