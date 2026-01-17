Piaţa criptomonedelor intră într-o etapă mai disciplinată, cu reguli mai clare

"Ianuarie este un moment bun pentru resetare şi pentru obiective mai ferme şi concrete, mai ales în lumea activelor digitale, care se maturizează. Piaţa pare să se îndepărteze de zona dominată de speculaţii şi să se îndrepte către un ecosistem financiar mai structurat, susţinut de adopţie instituţională, tokenizarea activelor din lumea reală (RWA) şi reglementări mai clare", spune directorul general al Bitget, Gracy Chen, care formulează patru rezoluţii pentru piaţa cripto în 2026.



Potrivit acesteia, mesajul general desprins din această listă de rezoluţii este că acesta este momentul potrivit pentru a trece de la a urmări "zgomotul pieţei", la a conduce o strategie de investiţii disciplinată.



"La baza oricărui parcurs investiţional este un plan bine definit. Primul pas este stabilirea unor obiective clare, inclusiv repere financiare concrete şi un termen realist pentru a le atinge. Aceste obiective trebuie apoi ajustate în funcţie de toleranţa personală la risc şi de factori externi, precum climatul geopolitic şi schimbările macroeconomice, care influenţează direct alegerile de investiţii. În final, aceste informaţii trebuie transformate într-o strategie precisă, care să includă puncte clare de cumpărare sau vânzare. Prin pregătirea mai multor scenarii, în funcţie de posibile schimbări ale pieţei, investitorii îşi pot păstra atenţia pe imaginea de ansamblu şi pot evita capcana deciziilor grăbite, luate din frică sau FOMO (fear of missing out)", sfătuieşte Chen, într-un comunicat.



Dintre principiile de bază ale investiţiilor, "Do Your Own Research" (DYOR) este, poate, cel mai important. Acest principiu înseamnă că un investitor nu ar trebui să urmeze orbeşte valurile de entuziasm sau trendurile din social media, ci să verifice independent informaţiile înainte de a lua o decizie. Procesul începe prin identificarea unor surse de încredere, precum platforme sigure, conturi verificate ale experţilor din industrie şi publicaţii financiare consacrate.



Odată ce informaţiile sunt colectate, CEO-ul Bitget recomandă o analiză critică, prin compararea ştirilor din mai multe surse.



"În cazul unui proiect sau al unui anunţ specific, consultă întotdeauna site-urile oficiale şi paginile oficiale din social media, pentru a verifica autenticitatea informaţiilor şi a evita dezinformarea", transmite Gracy Chen.



În opinia acesteia, modelul "setezi şi uiţi" nu mai funcţionează, mai ales pe piaţa cripto, unde volatilitatea ridicată poate mişca rapid preţurile. Pentru ca portofoliul să rămână protejat, este util un stil de administrare activ sau semi-activ.



"Acest lucru presupune să urmăreşti câţiva indicatori importanţi ai economiei globale, precum MSCI World Value Index, preţul aurului, creşterea PIB-ului şi anunţurile privind dobânzile din partea Fed sau BCE. Atunci când înţelegi direcţia acestor factori, poţi reacţiona la schimbările mari din piaţă şi îţi poţi reechilibra portofoliul, astfel încât să limitezi pierderile şi să îţi păstrezi strategia pe termen lung", spune aceasta.



De asemenea, se impune adoptarea unor practici stricte de management al riscului, deoarece piaţa criptomonedelor este, prin natura ei, volatilă şi adesea imprevizibilă.



"Regula de bază este să nu investeşti niciodată mai mult decât îţi permiţi să pierzi. Vorbim aici despre un adevăr universal în lumea financiară şi merită repetat indiferent de clasa de active. Nicio investiţie nu este lipsită de risc, iar recunoaşterea acestui fapt este primul pas în protejarea capitalului. Pentru a rămâne consecvenţi planului şi pentru a evita deciziile emoţionale, investitorii pot folosi instrumente automate, precum funcţiile stop-loss şi take-profit. Ordinele stop-loss protejează capitalul prin stabilirea unui punct de ieşire prestabilit în perioade de scădere, iar ordinele take-profit funcţionează ca o protecţie împotriva lăcomiei, asigurând blocarea câştigurilor atunci când este atins un anumit prag, în loc ca acestea să se piardă în încercarea de a obţine randamente mai mari, dar incerte", a adăugat Gracy Chen.



Fondată în 2018, Bitget este cea mai mare platformă Universal Exchange (UEX) din lume, deservind peste 120 de milioane de utilizatori şi oferind acces la milioane de tokenuri cripto, acţiuni tokenizate, ETF-uri şi alte active din economia reală, toate într-o singură platformă.



Pe componenta descentralizată, Bitget Wallet este o aplicaţie financiară de zi cu zi, construită pentru a face criptomonedele simple, sigure şi integrate în finanţele cotidiene. Cu peste 80 de milioane de utilizatori, aceasta conectează infrastructura blockchain cu finanţele tradiţionale, oferind o platformă all-in-one pentru onboarding, tranzacţionare, generare de venituri şi plăţi, într-un mod fluid şi eficient.

