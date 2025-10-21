x close
Angajări controversate la guvern: Ilie Bolojan caută șefi pentru evaluarea și concedierea angajaților

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   18:30
Sursa foto: Hepta/Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan lansează noi angajări în guvern, în contextul austerității care menține înghețate pensiile și salariile pentru reducerea deficitului bugetar.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început selecția pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Sunt disponibile trei posturi: președinte și doi vicepreședinți, toate cu mandate de patru ani.

Procedura de înscriere

Anunțul oficial, publicat pe 6 octombrie 2025, precizează că termenul limită de depunere a dosarelor este 6 noiembrie, iar persoanele interesate au  la dispoziție 18 zile pentru a se înscrie. Procesul face parte din implementarea jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În scopul corectitudinii selecției, comisiile implicate sunt asistate de un expert independent în resurse umane, conform reglementărilor în vigoare. SGG a organizat anterior selecția pentru acest post de expert, care va sprijini alegerea echipei de conducere a AMEPIP.

Scopul angajărilor

Prin aceste numiri, Ilie Bolojan caută directori care să evalueze și, eventual, să dea afară bugetarii ce nu își îndeplinesc atribuțiile, în condițiile în care austeritatea continuă să apese asupra bugetului public, potrivit stiripesurse.ro.

Subiecte în articol: concedieri angajati Ilie Bolojan bugetari
