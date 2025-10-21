Angajări controversate la guvern: Ilie Bolojan caută șefi pentru evaluarea și concedierea angajaților

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început selecția pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Sunt disponibile trei posturi: președinte și doi vicepreședinți, toate cu mandate de patru ani.

Procedura de înscriere

Anunțul oficial, publicat pe 6 octombrie 2025, precizează că termenul limită de depunere a dosarelor este 6 noiembrie, iar persoanele interesate au la dispoziție 18 zile pentru a se înscrie. Procesul face parte din implementarea jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În scopul corectitudinii selecției, comisiile implicate sunt asistate de un expert independent în resurse umane, conform reglementărilor în vigoare. SGG a organizat anterior selecția pentru acest post de expert, care va sprijini alegerea echipei de conducere a AMEPIP.

Scopul angajărilor

Prin aceste numiri, Ilie Bolojan caută directori care să evalueze și, eventual, să dea afară bugetarii ce nu își îndeplinesc atribuțiile, în condițiile în care austeritatea continuă să apese asupra bugetului public, potrivit stiripesurse.ro.