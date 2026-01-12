x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Horoscop chinezesc săptămânal, 12–18 ianuarie 2026: se închide o etapă, începe alta

Horoscop chinezesc săptămânal, 12–18 ianuarie 2026: se închide o etapă, începe alta

de Andreea Tiron    |    12 Ian 2026   •   13:00
Horoscop chinezesc săptămânal, 12–18 ianuarie 2026: se închide o etapă, începe alta
Sursa foto: Se încheie Luna Porcului și începe Luna Șobolanului

Săptămâna 12–18 ianuarie 2026 este o perioadă de tranziție energetică.

Se încheie Luna Porcului și începe Luna Șobolanului, ceea ce în Feng Shui și astrologia chineză înseamnă curățare, finalizare și un nou început. Este momentul ideal pentru a elimina ce nu mai folosește și pentru a seta intenții clare pentru următoarele 30 de zile.

Temele principale ale săptămânii sunt:
✔ închideri karmice
✔ ordine, curățare, organizare
✔ claritate în relații și finanțe
✔ pregătirea unui nou capitol

Câine

Săptămâna te invită să-ți protejezi energia și să trasezi limite clare. Onorează promisiunile făcute, dar evită să oferi prea mult. E un moment bun pentru acte, bani și ordine în viața ta.
Număr norocos: 4
Aliat: Tigrul

Dragon

Este timpul pentru un upgrade major de viață. Elimini distragerile, finalizezi proiecte și îți reorganizezi obiectivele. Claritatea îți crește puterea.

Număr norocos: 8
Aliat: Șobolanul

Capră

Ai nevoie de vindecare emoțională și eliberare. Curățarea casei și a relațiilor aduce energie nouă. Nu fugi de conversații – rezolvă-le cu blândețe.
Număr norocos: 2
Aliat: Iepurele

Cal

Finalizează tot ce ai amânat. Ordinea în viața ta îți dă libertate. Nu te grăbi, planifică.
Număr norocos: 3
Aliat: Câinele

Maimuță

Săptămâna este despre strategie, negociere și influență socială. Nu te mai subestima. Fă alegeri care te duc la nivelul următor.
Număr norocos: 5
Aliat: Șarpele

Bivol

Disciplina ta dă rezultate. Finalizezi proiecte și îți pui finanțele în ordine.
Număr norocos: 6
Aliat: Cocoșul

Porc

Este momentul să îți ridici standardele personale. Curăță obiceiurile care te consumă și construiește rutine sănătoase.
Număr norocos: 9
Aliat: Capra

Iepure

Protejează-ți liniștea. Spune „nu” fără explicații. Autenticitatea este puterea ta.
Număr norocos: 7
Aliat: Porcul

Șobolan

Tot ce plantezi acum îți va defini luna următoare. Pregătește-ți strategia în liniște.
Număr norocos: 1
Aliat: Dragonul

Cocoș

Curățarea vieții tale începe acum. Elimină ce nu mai funcționează și organizează-ți viitorul.
Număr norocos: 10
Aliat: Bivolul

Șarpe

Claritatea interioară este darul tău. Observă înainte de a acționa.
Număr norocos: 11
Aliat: Maimuța

Tigru

Curajul tău este activat. Ia decizii fără frică. Este timpul să conduci.
Număr norocos: 8
Aliat: Calul

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: horoscop chinezesc 2026 horoscop ianuarie 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri