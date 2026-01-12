Horoscop chinezesc săptămânal, 12–18 ianuarie 2026: se închide o etapă, începe alta

Se încheie Luna Porcului și începe Luna Șobolanului, ceea ce în Feng Shui și astrologia chineză înseamnă curățare, finalizare și un nou început. Este momentul ideal pentru a elimina ce nu mai folosește și pentru a seta intenții clare pentru următoarele 30 de zile.
Temele principale ale săptămânii sunt:
✔ închideri karmice
✔ ordine, curățare, organizare
✔ claritate în relații și finanțe
✔ pregătirea unui nou capitol
Câine
Săptămâna te invită să-ți protejezi energia și să trasezi limite clare. Onorează promisiunile făcute, dar evită să oferi prea mult. E un moment bun pentru acte, bani și ordine în viața ta.
Număr norocos: 4
Aliat: Tigrul
Dragon
Este timpul pentru un upgrade major de viață. Elimini distragerile, finalizezi proiecte și îți reorganizezi obiectivele. Claritatea îți crește puterea.
Număr norocos: 8
Aliat: Șobolanul
Capră
Ai nevoie de vindecare emoțională și eliberare. Curățarea casei și a relațiilor aduce energie nouă. Nu fugi de conversații – rezolvă-le cu blândețe.
Număr norocos: 2
Aliat: Iepurele
Cal
Finalizează tot ce ai amânat. Ordinea în viața ta îți dă libertate. Nu te grăbi, planifică.
Număr norocos: 3
Aliat: Câinele
Maimuță
Săptămâna este despre strategie, negociere și influență socială. Nu te mai subestima. Fă alegeri care te duc la nivelul următor.
Număr norocos: 5
Aliat: Șarpele
Bivol
Disciplina ta dă rezultate. Finalizezi proiecte și îți pui finanțele în ordine.
Număr norocos: 6
Aliat: Cocoșul
Porc
Este momentul să îți ridici standardele personale. Curăță obiceiurile care te consumă și construiește rutine sănătoase.
Număr norocos: 9
Aliat: Capra
Iepure
Protejează-ți liniștea. Spune „nu” fără explicații. Autenticitatea este puterea ta.
Număr norocos: 7
Aliat: Porcul
Șobolan
Tot ce plantezi acum îți va defini luna următoare. Pregătește-ți strategia în liniște.
Număr norocos: 1
Aliat: Dragonul
Cocoș
Curățarea vieții tale începe acum. Elimină ce nu mai funcționează și organizează-ți viitorul.
Număr norocos: 10
Aliat: Bivolul
Șarpe
Claritatea interioară este darul tău. Observă înainte de a acționa.
Număr norocos: 11
Aliat: Maimuța
Tigru
Curajul tău este activat. Ia decizii fără frică. Este timpul să conduci.
Număr norocos: 8
Aliat: Calul