Horoscop chinezesc săptămânal, 12–18 ianuarie 2026: se închide o etapă, începe alta

Se încheie Luna Porcului și începe Luna Șobolanului, ceea ce în Feng Shui și astrologia chineză înseamnă curățare, finalizare și un nou început. Este momentul ideal pentru a elimina ce nu mai folosește și pentru a seta intenții clare pentru următoarele 30 de zile.

Temele principale ale săptămânii sunt:

✔ închideri karmice

✔ ordine, curățare, organizare

✔ claritate în relații și finanțe

✔ pregătirea unui nou capitol

Câine

Săptămâna te invită să-ți protejezi energia și să trasezi limite clare. Onorează promisiunile făcute, dar evită să oferi prea mult. E un moment bun pentru acte, bani și ordine în viața ta.

Număr norocos: 4

Aliat: Tigrul

Dragon

Este timpul pentru un upgrade major de viață. Elimini distragerile, finalizezi proiecte și îți reorganizezi obiectivele. Claritatea îți crește puterea.

Număr norocos: 8

Aliat: Șobolanul

Capră

Ai nevoie de vindecare emoțională și eliberare. Curățarea casei și a relațiilor aduce energie nouă. Nu fugi de conversații – rezolvă-le cu blândețe.

Număr norocos: 2

Aliat: Iepurele

Cal

Finalizează tot ce ai amânat. Ordinea în viața ta îți dă libertate. Nu te grăbi, planifică.

Număr norocos: 3

Aliat: Câinele

Maimuță

Săptămâna este despre strategie, negociere și influență socială. Nu te mai subestima. Fă alegeri care te duc la nivelul următor.

Număr norocos: 5

Aliat: Șarpele

Bivol

Disciplina ta dă rezultate. Finalizezi proiecte și îți pui finanțele în ordine.

Număr norocos: 6

Aliat: Cocoșul

Porc

Este momentul să îți ridici standardele personale. Curăță obiceiurile care te consumă și construiește rutine sănătoase.

Număr norocos: 9

Aliat: Capra

Iepure

Protejează-ți liniștea. Spune „nu” fără explicații. Autenticitatea este puterea ta.

Număr norocos: 7

Aliat: Porcul

Șobolan

Tot ce plantezi acum îți va defini luna următoare. Pregătește-ți strategia în liniște.

Număr norocos: 1

Aliat: Dragonul

Cocoș

Curățarea vieții tale începe acum. Elimină ce nu mai funcționează și organizează-ți viitorul.

Număr norocos: 10

Aliat: Bivolul

Șarpe

Claritatea interioară este darul tău. Observă înainte de a acționa.

Număr norocos: 11

Aliat: Maimuța

Tigru

Curajul tău este activat. Ia decizii fără frică. Este timpul să conduci.

Număr norocos: 8

Aliat: Calul