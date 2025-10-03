Armata Română, în fața valului masiv de pensionări: 120.000 de gradați ies la pensie în 2025. Stagiu militar voluntar plătit pentru tinerii între 18-35 de ani

Acesta a prezentat două proiecte de lege aflate pe masa Guvernului: legea stagiului militar voluntar plătit și noua lege a Apărării Naționale.

Stagiu militar voluntar plătit

Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, aprobat recent de CSAT, prevede că tinerii între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu militar voluntar de patru luni, după care vor rămâne în rezerva operațională și vor participa la instruiri periodice anuale. La finalul stagiului, aceștia vor fi remunerați cu echivalentul a trei salarii medii brute.

"Patru luni de zile, orice tânăr sau tânără, cu vârsta între 18 şi 35 de ani, vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, şi se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri şi diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care urmează să vină şi există un calendar multianual agreat cu aliaţii noştri, un plan anual de înzestrare a Armatei române.Deci, patru luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar şi rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remuneraţi după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieşi din Parlament în final", a spus ministrul Apărării.

Ministrul a subliniat că programul vine ca răspuns la îmbătrânirea accentuată a efectivelor, în următorii ani urmând să iasă la pensie circa 350.000 de militari și gradați, cu vârste de peste 55 de ani.

Noua lege a Apărării Naționale

Totodată, noua lege a Apărării Naționale, care va fi transmisă Parlamentului pentru dezbatere, actualizează normele din domeniu, fiind prima revizuire majoră după 1994.

Documentul clarifică rolurile Ministerului Apărării și Ministerului de Interne în situații de urgență, asediu sau război, și introduce noi prevederi privind formarea militarilor voluntari.

Ionuț Moșteanu a precizat că speră ca ambele legi urmează să fie adoptate până la finalul anului 2025, iar modificările aduse vor asigura o rezervă militară întinerită și mai bine pregătită pentru nevoile de securitate ale țării, potrivit observatornews.ro.