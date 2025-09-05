x close
Concedieri masive la OMV. Restructurări majore în România

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   16:45
Grupul austriac OMV, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața petrolului și gazelor, a anunțat restructurări masive, care vor duce la disponibilizarea a circa 2.000 de angajați la nivel mondial. Printre cele mai afectate sunt subsidiara din România, OMV Petrom, dar și unități din Austria, Germania și Slovacia.

Aceste măsuri vin în contextul programului „Revo” de reducere a costurilor și creștere a eficienței, ce trebuie finalizat până în 2027.

Conform publicației austriece Kurier, în Austria vor dispărea circa 400 de posturi, majoritatea din departamentele administrative și financiare, în special în zona Corporate, care a cunoscut o creștere semnificativă în ultimul deceniu.

La sediul central din Viena tensiunile au fost ridicate, iar sindicaliștii au convocat o adunare generală pentru a aborda preocupările angajaților. Printre cauzele care au dus la aceste decizii este scăderea a profitului OMV, care în prima jumătate a anului 2025 s-a redus cu 55%, la 384 milioane de euro.

Pe lângă Petrom, cu peste 10.000 de angajați în România, restructurările vor afecta rafinăria OMV din Burghausen, Germania, și operațiunile din Bratislava, Slovacia.

În schimb, filiala de chimie Borealis nu va fi afectată de concedieri, urmând să fuzioneze cu divizia Borouge a ADNOC pentru a forma noul gigant BGI.

Angajații din Austria critică însă planul de extindere a consiliului de administrație de la patru la cinci membri, considerând că este în contradicție cu reducerile personal, în timp ce top managementul se mărește.

În contextul în care mari companii din industrie, precum Shell, Chevron sau ConocoPhillips, anunță reduceri masive de personal, OMV se aliniază trendului global de ajustare a costurilor, poptrivit observatornews.ro.

