Ai rămas cu concediu neefectuat în 2025? Iată până când îl poți folosi ca să nu-l pierzi!

Zilele de concediu nefolosite nu se pierd: ce spune legea și până când le poți utiliza

Dreptul la concediu de odihnă este garantat de lege și nu poate fi anulat sau limitat. Dacă la sfârșitul anului 2025 ai rămas cu zile de concediu neefectuate, nu trebuie să te îngrijorezi — acestea nu se pierd automat. Potrivit legislației în vigoare, ai la dispoziție 18 luni, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a le folosi. Astfel, termenul-limită pentru a beneficia de zilele aferente anului 2025 este 30 iunie 2027, potrivit mediafax.ro.

Ce prevede Codul Muncii pentru concediul de odihnă

Conform Codului Muncii (Legea nr. 53/2003, actualizată pentru 2025), dreptul la concediu este reglementat prin câteva articole esențiale:

Articolul 144: Dreptul la concediu anual plătit este inalienabil. Asta înseamnă că angajatul nu poate renunța, transfera sau pierde acest drept .

Articolul 145: Stabilește durata minimă a concediului — cel puțin 20 de zile lucrătoare pe an pentru fiecare salariat.

Articolul 146: Prevede că, dacă angajatul nu și-a putut lua concediul integral din motive justificate, angajatorul este obligat să îi acorde zilele rămase în termen de 18 luni, calculate din anul următor.

Ce trebuie să faci dacă ți-au rămas zile de concediu

Verifică situația concediului: Află exact câte zile ai avut disponibile în 2025 și câte ai utilizat. Discută cu angajatorul: Planificarea concediului trebuie făcută de comun acord. În cazul planificărilor colective, aceasta se stabilește prin consultarea reprezentanților angajaților. Citește pe Antena3.ro Un nou zgârie-nori, cu apartamente ultra-lux pe 109 etaje și „grădini în cer”, se construiește în Dubai. Cum va arăta Sobha SkyParks Atenție la compensarea financiară: Zilele de concediu nefolosite nu pot fi plătite cât timp contractul de muncă este activ. Plata lor este permisă doar la încetarea contractului.

Dacă nu ai apucat să-ți folosești tot concediul din 2025, nu-l pierzi — dar trebuie să fii atent la termene. Până la 30 iunie 2027, ai dreptul să beneficiezi de zilele rămase. În plus, angajatorul are obligația legală de a asigura respectarea acestui drept, unul garantat prin Codul Muncii.