Costul orar al forței de muncă a crescut în trimestrul al II-lea din 2025

Față de trimestrul I 2025, costul orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităților economice.

Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (12,60%), industria extractivă (7,50%), intermedieri financiare şi asigurări (4,83%), respectiv în transport şi depozitare (4,01%).

Singurele scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în hoteluri şi restaurante (-1,90%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-1,37%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,99%), respectiv în informaţii şi comunicaţii (-0,20%).

Comparativ cu trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forța de muncă a crescut cu 1,53%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 1,44%.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în construcţii (15,04%), alte activităţi de servicii (14,37%), respectiv în industria prelucrătoare (13,44%). Comparativ cu trimestrul II 2024, costul orar al forței de muncă a crescut cel mai puțin în administraţie publică (5,84%), învățământ (6,02%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (6,12%).