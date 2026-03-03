Ministrul Energiei revine asupra declarațiilor de ieri privind prețul carburanților la pompă

Bogdan Ivan a declarat, marți, că dacă barilul de petrol va ajunge totuși la 120-130 de dolari, impactul se va resimți și în prețul benzinei și al motorinei din România, pe fondul războiului din Iran.

„Depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu (preț de 10 lei pe litru – n.r.) era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situația în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să controlăm nici noi din România sau cred că aproape nimeni din Occident”, a declarat Bogdan Ivan, la Digi24.

Întrebat mai concret despre prețurile pe care șoferii de vor putea vedea în benzinării, Bogdan Ivan a avansat și posibilitatea de a sări de 10 lei pe litru.

„Mi-e greu să vă spun. Repet, vom putea să ajungem dacă va depăși baril 110-120 dolari, am putea să ajungem și la și la cel acel prag psihologic de 10 lei. Nu doresc să ajungem acolo. Facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți din România, din nefericire”, a declarat ministrul.

De precizat că, din informațiile Mediafax din surse avizate de la nivelul industriei, cei mai importanți operatori de distribuție din domeniul carburanților au fost chemați marți la prânz la o ședință prelungită, inclusiv cu Bogdan Ivan, în care s-a făcut o radiografie a stocurilor și a traseelor de aprovizionare spre România.

„Suntem asigurați cu depozite în caz de urgență”

În declarațiile de ieri, ministrul Energiei spunea că nu există motive pentru ca prețurile să ajungă la 10 lei.

„Suntem asigurați cu depozite în caz de urgență, umplute în proporție de 102%, care vor putea să fie folosite într-o situație de avarie și care vor putea să asigure aprovizionarea pentru piața din România aproximativ 90 de zile în situație de avarie, dar nu suntem în această situație. Plus în toate terminalele de pe teritoriul României, plus în depozite există suficienți carburanți pentru a asigura fluxurile normale fără a avea o perturbație”, spunea luni ministrul Energiei. Bogdan Ivan aprecia că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat luni ministrul Energiei.

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, avertiza luni președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

Recordurile istorice

Potrivit platformei de specialitate peco-online.ro, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3.0%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 11.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 3.0% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 12.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Conform sursei citate, recordul de preț la benzină a fost de 8,68 de lei pe 17 iunie 2022, iar la motorină, de 9,24 de lei, pe 21 iunie 2022.

Atunci, pe fondul acestor vârfuri, statul a acordat șoferilor o reducere de 50 de bani la fiecare litru de carburant, pentru o jumătate de an, din 1 iulie în 31 decembrie.

În această perioadă România se află pe locul al 18-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

România este situată pe locul 18 în cazul motorinei între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 15 la benzină fără taxe, că fiind cea mai ieftină, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia, în timp ce motorină fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia.

(sursa: Mediafax)