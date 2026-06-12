Dezastru pe piața muncii: Concedieri, incertitudine și concurență record pentru angajare

Astfel că după ani în care angajatorii reclamau lipsa personalului, situația s-a inversat: numărul candidaților pentru un loc de muncă s-a dublat, în timp ce oferta de joburi a scăzut cu circa 30%.

Zeci de mii de locuri de muncă desfiintate

Tot mai multe companii își reduc activitatea și decid restructurări masve, ca soluții disperate să nu închidă.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului au fost reziliate peste 34.000 de contracte de muncă în urma concedierilor colective.

Specialiștii atrag atenția că amploarea fenomenului este mult mai mare deoarece numeroase încetări ale contractelor se realizează prin acord între angajat și angajator și nu apar în statisticile publice.

Antreprenorul Cristian Pandele, activ în domeniile turismului și imobiliarelor, spune că a fost nevoit să își reducă personalul cu aproximativ 80% în ultimul an.

„Am avut 17 angajați, și am ajuns la 3. Taxele pentru angajatori sunt foarte mari. Numai pentru un salariu minim costurile sunt considerabile. Multe firme iau în calcul relocarea în țări cu fiscalitate mai redusă”, afirmă acesta pentru observatornews.ro.

Avocatul Costel Gîlcă, specializat în dreptul muncii, susține că disponibilizările sunt mai numeroase decât arată cifrele oficiale.

„Multe companii, în special cele cu capital american sau occidental, evită concedierile colective și preferă să negocieze încetarea contractelor individuale de muncă. În ultimele luni am observat un număr mare de astfel de cazuri, mai ales în sectorul IT. De asemenea, există companii care își mută operațiunile către state cu forță de muncă mai ieftină”, explică avocatul.

Scăderea drastică a ofertelor de muncă

Efectele se văd deja în dinamica pieței. Potrivit datelor din primul trimestru al anului, numărul locurilor de muncă active a scăzut cu aproape 30%, până la puțin peste 40.000 de poziții disponibile. În același interval, numărul aplicărilor a depășit pragul de 3 milioane.

Concurența pentru ocuparea unui post a crescut semnificativ. Dacă anul trecut un loc de muncă atrăgea în medie 40 de candidați, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 80.

„Numărul aplicărilor a crescut cu 20%, ceea ce arată că oamenii urmăresc mai atent oportunitățile de pe piață. În contextul incertitudinilor economice, mulți candidați aplică simultan la mai multe joburi pentru a-și crește șansele de angajare”, explică Noemi Szekely, reprezentant al unei platforme de recrutare.

Domeniile preferate de angajați

Printre domeniile care continuă să atragă cei mai mulți candidați sunt transporturile, curieratul și logistica.

Schimbarea de tendință este vizibilă și în rândul tinerilor. Aproximativ 50.000 de adolescenți cu vârste între 16 și 17 ani au aplicat pentru un loc de muncă de la începutul anului, cu 25% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În acest context, tot mai mulți angajați adoptă fenomenul cunoscut sub numele de „job hugging” – alegerea de a rămâne la actualul loc de muncă, chiar și în lipsa satisfacției profesionale, din teama că nu vor găsi o alternativă mai bună.

„Job hugging este fenomenul definitoriu al acestui an. După o perioadă în care schimbarea angajatorului era frecventă și motivată de salarii mai mari, oamenii caută acum stabilitate și siguranță”, subliniază Noemi Szekely.

Pe fondul recesiunii economice și al presiunilor fiscale, atât angajatorii, cât și angajații se confruntă cu provocări tot mai mari. În timp ce firmele încearcă să își reducă costurile și să rămână competitive, salariații sunt tot mai preocupați de păstrarea locului de muncă într-o piață care devine din ce în ce mai competitivă.